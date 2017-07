Ile Maurice: Brown-Séquard - Il part se faire soigner et en ressort avec des bleus au corps

«Nous souhaitons, mes enfants et moi, que justice soit faite et que les mauvais traitements qui lui ont été infligés soient dénoncés», déclare Fabiola.

Les médecins auraient expliqué qu'ils ne pouvaient faire autrement et que le patient devait y retourner. Mais Fabiola et ses proches ont maintenu leur refus et ont ramené le patient à son domicile.

Fabiola ne mâche pas ses mots. «J'ai emmené mon mari à l'hôpital pour qu'il puisse se faire soigner, mais il en ressort plus amoché», fustige-t-elle. Et de poursuivre qu'en trois ans de traitement, c'est la première fois qu'il est admis à l'hôpital psychiatrique.

