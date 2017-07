Ile Maurice: Benjamin Moutou entre dans l'histoire

Benjamin Moutou avait le verbe haut. Le don de déranger souvent. D'être écouté parfois. L'historien nous a quittés, tôt ce samedi matin 29 juillet, terrassé par une crise cardiaque. Il avait 84 ans. Ses funérailles auront lieu le lundi 31 juillet.

Bernard Samynaden, son neveu, confie que Benjamin Moutou était son «père spirituel». «C'est lui qui m'a élevé et m'a fait aimer le journalisme».

Selon notre ancien collègue, l'une de ses phrases fétiches était: « L'histoire n'est pas un tribunal. Il a su donner un coup de pied dans la fourmilière alors que l'histoire était réservée à une élite».

Avant d'ajouter que Benjamin Moutou a «rendu ses lettres de noblesse à l'histoire de Maurice». Son neveu n'oublie surtout pas que même s'il avait souvent suscité la polémique, «il a fait avancer les choses».

C'est après une carrière de fonctionnaire, notamment au ministère de la Pêche et celui des Coopératives que Benjamin Moutou se consacre à l'histoire.

«On a tendance à croire qu'un fonctionnaire est statique. Benjamin Moutou n'a jamais porté ce manteau-là», ajoute Bernard Samynaden.

Pour avoir grandi à Candos, Quatre-Bornes, Benjamin Moutou, auteur prolifique,, avait romancé son enfance dans Les vents de la colline Candos. Il s'est intéressé aux régions en publiant en 2008 une histoire de Pamplemousses/Rivière-du-Rempart.

Parmi ses écrits majeurs : Les Chrétiens à l'île Maurice, Rivière-Noire 400 ans d'histoire, Ile Maurice en vingt-cinq leçons ou encore «Ile Maurice : Récits de son histoire contemporaine».

Féru de l'histoire de l'esclavage, il a publié en 2015, «De l'esclavage au marronnage raconté à mon fils et à ma fille».

L'année dernière, il avait sorti, "The economic impact of slaves and their descendants on the development of Mauritius". Une publication inspirée de ses travaux en tant que membre de la Commission Justice et Vérité.