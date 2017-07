Guinée: Massacre du 28 septembre - Huit ans après, le procès tarde à venir

Le Front pour l'Alternance Démocratique (FAD) a appris avec beaucoup de surprise et une grande… Plus »

Voir des auteurs de crimes les plus graves jugés sur le continent africain, par la justice africaine, et faire en sorte que tous les grands mots de nos dirigeants parlant de l'indépendance de la justice ou encore de solutions africaines aux problèmes africains, eh bien ils peuvent le démontrer, dès maintenant », a insisté Florent Geel.

« Il est temps maintenant d'avancer. Il est temps maintenant de passer cette étape et nous appelons solennellement ; nous exigeons même, des autorités judiciaires, dans le respect de l'indépendance, qu'elles clôturent cette affaire et permettent enfin aux victimes de pouvoir être confrontées à leur bourreau », a-t-il déclaré.

Les quatre ONG de défense des droits humains - dont l'organisation guinéenne des droits de l'homme (OGDH) et la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) qui sont également parties civiles dans cette affaire - ont animé, vendredi 28 juillet, une conférence de presse pour dénoncer la lenteur de la procédure et exprimer le ras-le-bol des victimes.

