Libye: Migrants - Comment installer des centres d'accueil dans le sud libyen?

Les dirigeants basés dans l'Est de la Libye ont fait savoir jeudi que le consul et onze diplomates et agents du… Plus »

Les demandes vont se faire certainement plus présentes encore. Mais les obstacles sécuritaires et géographiques semblent toujours aussi insurmontables.

Les Ouled Slimane sont les plus puissants à Sebha, principale ville du Sud et important lieu de passages des migrants, mais pas ceux éligibles au statut de réfugié. Sebha, située au Sud-Ouest, accueille principalement des migrants économiques venus d'Afrique de l'Est.

Dans cette région, où les derniers soldats français ne sont partis qu'en 1956, soit cinq ans après l'indépendance officielle du pays, trois groupes dominent : la tribu arabe des Ouled Slimane et les ethnies toubous et touareg. S'allier avec l'un de ces partenaires ou plusieurs s'annoncent une tâche compliquée pour le pouvoir français.

