Centrafrique: L'ONU extrêmement préoccupée par le regain de violence

Le départ des troupes ougandaises et américaines dans l'Est a conduit à un vide sécuritaire et à l'émergence de ces groupes d'auto-défense, note aussi Jean-Pierre Lacroix.

L'ONU souligne aussi son inquiétude pour la ville de Zemio, à 290 kms à l'est de Bangassou, où les clashes entre communauté musulmane et éléments anti-Balaka se multiplient ainsi que pour la ville de Bria au Nord.

Les violences répétées contre les civils et les casques bleus risquent de marquer un point de basculement qu'il faut éviter à tout prix, écrit Jean-Pierre Lacroix dans un communiqué qui fait suite à son audition vendredi et à huis clos par le Conseil de sécurité.

Le regain de violence en Centrafrique et la mort de trois casques bleus depuis dimanche 23 juillet préoccupent au plus haut point les autorités onusiennes.

