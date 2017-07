Algérie: Anderlecht - Sofiane Hanni frustré après le nul face à Antwerp

On est revenu en deuxième mi-temps avec de bonnes intentions, on leur a mis la pression, on a joué au ballon. Mais bon, quand on joue contre une équipe qui déjoue à ce point-là, ce n'est pas évident », a encore pesté le capitaine des Mauves.

Des fois, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Je ne vais pas dire qu'on se contente du résultat mais c'est mieux un match nul qu'une défaite. On a pêché dans le dernier geste.

« Il y a de la frustration, on était venu ici pour gagner, a expliqué un Sofiane Hanni déçu au micro de Voo Sport après la rencontre. On savait que ça n'allait pas être un match facile.

Le service sera long et parfois indigeste, mais on attendait cette mise en bouche depuis de longues semaines. Malheureusement, tout le monde sera resté sur sa faim.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.