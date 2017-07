Cameroun: Agence de régulation des télécommunications - 13 millions FCFA de frais de téléphone pour l'ex Dg et son adjoint

Ces dépenses ont été engagées irrégulièrement sur deux ans. Révélations faites par la Chambre des comptes dans un rapport qui sera présenté ce jour.

Après la présidence de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat, le « rapport annuel 2015 » de la Chambre des comptes de la Cour suprême sera présenté au public aujourd'hui à Yaoundé. Dans ce document se trouvent le rapport d'activités pour l'année 2015, les « actes » de ladite année, mais également les « recommandations ».

L'Agence de régulation des Télécommunications (Art) est mise à l'index pour des fautes de gestion, notamment « sur les avantages accordés aux personnels financiers, sur l'appui financier, sur le paiement des jetons de présence en doubles, sur l'absence des lettres de commandes et des marchés, sur le non reversement des taxes prélevées et sur les indemnités de téléphone touchées en doubles ».

Pour les avantages accordés aux personnels financiers, les agents comptables sous les initiales TJB et ENG Michel ont été mis en débet respectivement pour 2 950 000 et 3 750 000 FCFA.

Quant aux indemnités de téléphone en double accordées au directeur général et au directeur général adjoint, la Chambre des comptes souligne que « l'agent comptable a viré chaque mois sur état séparé dans le compte du Directeur général et du directeur général adjoint des indemnités de téléphone d'un montant de 550 000 FCFA dont 300 000 FCFA pour le directeur et 250 000 FCFA pour son adjoint alors que ceux-ci bénéficient déjà d'indemnités de téléphone du même montant viré dans leur salaire mensuel ».

Ces opérations ont été effectuées sur un total de 24 mois -exercices 2004 et 2005- ce qui a engendré une dépense irrégulière de plus de 13 millions de FCFA. Dans sa défense, l'un des agents comptables épinglés estime que « pendant 7 mois, c'est-à-dire de janvier à aout 2004, aucun bulletin de solde de ces deux responsables ne portent l'indemnité de téléphone ».

Il ajoute qu'il avait suggéré à la direction générale « d'incorporer cette indemnité dans les salaires et d'établir un Etat unique à la fin de chaque mois ».

Au moment des faits, le Directeur général de cette entreprise est Jean Louis Beh Mengue. Il était alors secondé dans sa tâche par Zourmba Aboubakar.

Après une vingtaine d'années à la tête de l'Art, Jean Louis Beh Mengue a été remplacé le 08 juin dernier par Philemon Zo'o Zame, jusque-là secrétaire général du ministère Travaux publics.

L'ancien Dg a ensuite été entendu par le Tribunal criminel spécial pour des soupçons de détournements de deniers publics.

Structures épinglées par la Chambre des comptes

Société nationale de transport et de transit du Cameroun (Camtainer)

« La situation de Camtainer est désastreuse en ce sens qu'aucun des organes de direction prévus par les statuts ne fonctionne véritablement : l'Assemblée générale se réunit épisodiquement, le conseil d'administration n'existe pas ».

« Tous les cadres ont démissionné et aucun responsable n'est régulièrement nommé ».

« Le parc automobile ne comprend plus que deux véhicules pour l'exploitation, ce qui peut justifier entre autres, la faiblesse de la rentabilité ».

« L'entreprise présente également une situation financière désastreuse ; un fonds de roulement et des fonds propres constamment négatifs ».

Agence de régulation des télécommunications (Art)

Mise en débet des agents comptables TJB et ENG Michel pour plus de 13 millions de FCFA, au titre des indemnités de téléphone touchées en doubles par le directeur général et le directeur général adjoint dès 2004.

Société hôtelière du Littoral (Sohli)

Faible rentabilité de l'entreprise, avec tout de même une embellie en 2007. Faible rentabilité également causée par le vieillissement des infrastructures. Absence de comptabilité analytique.