Guinée: Déclaration du groupe parlementaire Alliance Républicaine suite à la promulgation du Code Electoral

Tant de fonctions et de rôles importants pour les citoyens dans lesquels les partis politiques pourraient interférer par l'intermédiaire de leurs agents nommés dans les quartiers et districts.

Les 128 délégations spéciales qui constituaient 128 anomalies administratives réellement ressenties par l'administration territoriale vont être remplacées par plus de 3000 cas avec autre espèce de difficultés, parce que les chefs de quartier et de district en tant que premier escalier de la puissance publique font office d'état civil, de gestionnaire des conflits sociaux dans leur localité et de police judiciaire à la base par lesquels passent plusieurs interpellations, plusieurs convocations et plusieurs exécutions de décision de justices.

Le Groupe Parlementaire Alliance Républicaine composé des Députés de l'Union des Forces Républicaines (UFR) et de l'Union pour le Progrès de Guinée (UPG) prend acte de la promulgation du Code Electoral par le Chef de l'Etat ; validant de fait le mode de désignation des responsables des quartiers et de districts sur tout le territoire national.

