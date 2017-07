Madagascar/Afrique du Sud: Rafizy André courtisé par les Sud-Africains

Le feu des projecteurs s'est arrêté sur André Todisoa Rafizy, un jeune Tuléarois plein de talent et qui fait le bonheur de Fosa Juniors et peut-être pour plus tard des Sud-Africains.

La participation malgache au COSAFA Cup des moins de 16 ans à l'île Maurice n'a pas été un fiasco malgré les trois défaites.

Gardien transparent. Nonobstant la lourde défaite de 7 buts à 1 devant la Zambie, la sélection d'Analamanga est créditée de 75% de possession de balle.

Autrement dit, elle avait dominé son vis-à-vis mais elle ne pouvait rien faire devant un gardien transparent et un remplaçant qui est venu pour ne pas jouer.

Sur l'ensemble des trois matches, le gardien d'Analamanga Avo devait faire face à 12 tirs cadrés et il en a laissé filer 11 dans ses filets.

Un bien triste record même si face aux Sud-Africains et une troisième défaite de 5 à 3, ce fut un Malgache en l'occurrence Johary qui a été élu meilleur joueur par les techniciens du COSAFA.

De même et devant le Mozambique, le titre de meilleur joueur est revenu, malgré une défaite de 2 à 0, à un autre Malgache en l'occurrence Rafizy André.

Mieux encore le milieu récupérateur de Fosa Junior a tapé dans l'œil du sélectionneur sud-africain et qui avait fait part de son désir d'avoir ce jeune Tuléarois dans son effectif, c'est-à-dire dans une des académies de football en Afrique du Sud.

Le « Sud-africain André ». Une aubaine que Fosa Juniors ne va pas laisser passer car c'est plus dans son intérêt que celui du joueur qui est non seulement truffé de talent mais qui a déjà le look d'un Sud-Africain.

A notre question si l'idée ne viendrait pas au sélectionneur sud-africain de l'intégrer tout de suite dans l'équipe sud-africaine, il n'a pas nié totalement en rajoutant avec le sourire qu'il va encore falloir lui donner un nom zoulou du genre Radebe.

Une chose est certaine, ce André Rafizy là a du talent, un énorme talent comme son coéquipier du Fosa Fosa, Mamisoa, ou encore Johary de l'AS Adema.

Le plus incroyable dans toute cette histoire c'est d'avoir su de la bouche d'André Rafizy qu'il n'avait même pas de club à Toliara mais on l'a appelé en sélection durant le Critérium de la Génération 2000 alors qu'il est né le 3 mai 2001.

Il a ensuite fait partie des Barea avant d'être appelé dans les rangs de Fosa Juniors. Un parcours tout simplement extraordinaire.