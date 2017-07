Cameroun: Vers l'augmentation des prix de bière

Pour le président national du Syndicat national des exploitants des débits de boissons du Cameroun, Roger Tapa Tchiesso, c'est la conséquence directe de l'élargissement de la vignette sur les bouteilles de bières.

Notre secteur d'activité est presque en danger ». C'est en ces termes que le président national du Syndicat national des exploitants des débits de boissons, Roger Tapa Tchiesso, a ouvert l'atelier sur la sensibilisation des barmen sur la situation délétère qui menace leur secteur d'activité.

C'était le 25 juillet 2017, à la chambre de commerce de Yaoundé en présence d'une centaine de tenanciers des débits de boissons venus s'abreuver auprès de leurs pairs. Les débits de boissons occupent tous les coins et recoins du pays parfois en marge de la loi de 1990 qui organise le secteur.Ceci pourrait traduire le dynamisme du secteur d'où une augmentation des prix qui se profile à l'horizon.

Une loi obsolète

Le président Roger Tapa est très bien renseigné sur la question. « Nous avons les informations selon lesquelles on va désormais élargir les vignettes sur les bouteilles de bières. En son temps, la vignette était pour les boissons de luxe. Mais aujourd'hui on veut élargir la vignette sur les bières pourtant produit de grande consommation », renseigne l'homme de droit. « Si cette mesure venait à se matérialiser, les consommateurs devront en subir les conséquences et les prix de la bière vont augmenter », anticipe-t-il.

Si ces soupçons se confirment, l'exploitant de débit de boisson verra sa plus-value se rétrécir. « Nous venons donc dire à l'Etat que ce secteur est déjà asphyxié », plaide Roger Tapa

Au-delà de faire bloc contre l'augmentation des prix de boissons, cette tournée de sensibilisation menée par le Syndicat national des exploitants des débits de boissons du Cameroun (Synadeboc) voudrait aussi interpeller l'Etat à prendre ses responsabilité. « Nous voulons à la fin de notre tournée faire des propositions à l'Etat. C'est lui qui donne des autorisations pour l'ouverture des bars. On dénombre une cinquantaine de bars dans une ruelle ce qui est contraire à la loi », ajoute le président. « La loi qui régit ce secteur d'activité est obsolète.

L'Etat devrait mener des actions visant à assainir le milieu malheureusement en danger », renseigne Pierre, tenancier de débit de boisson. A côté de ces discours très applaudis, les barmen ont été invités à dénoncer les agents véreux de l'Etat qui se font de plus en plus nombreux et prélèvent une partie des impôts payés. Le président a en dernier ressort invité les barmen à respecter la réglementation en vigueur.