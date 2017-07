Cameroun: Les 10 entreprises socialement responsables en 2016

Cette étude est un travail initié il y a 5ans par l'Ascomt et le Magazine International de la Santé et de l'environnement et des causes Nobles, MALARIA ; deux structures dont la mission se résument à susciter le renforcement de la participation des acteurs sociaux et précisément les entreprises, à l'amélioration des conditions de vie des populations.

On n'est pas loin d'un jeu de chaises accompagné de surprise au terme de ce travail. La 5ème Etude Ascomt/Malaria sur la perception de la pratique de la RSE au Cameroun révèle un classement davantage « serré » et une modification des positions par rapport aux années antérieures.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.