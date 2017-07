Madagascar: Fédération Malgache de Tennis\Stéphane Rakotondrainibe - « Osons changer »

Un nouveau visuel, un site web à lancer, une nouvelle équipe, Stéphane Rakotondrainibe veut remettre le tennis malagasy sur orbite et les activités avec.

« Osons changer », tel est le mot d'ordre du Président Stéphane Victor Rakotondrainibe, qui a inspiré ce renouveau visuel de la Fédération Malgache de Tennis.

A travers ce nouveau logo, c'est une nouvelle équipe, avec une nouvelle méthode de travail, des moyens plus conséquents et des soutiens plus solides, qui marquent sa volonté de dynamiser le monde du Tennis à Madagascar.

Le site web aussi est à lancer très prochainement. Dans son dynamique, il est appuyé par de fidèles partenaires tels que Sogroma, Hay, MJS, Arabesque, Live Sport, Akanjo, Sohot...

Notons que la Fédération malagasy de tennis a envoyé le 27 Juillet dernier Tsantaniony Iariniaina au Zimbabwe pour une tournée de 3 tournois ITF U18.

« Ces tournois lui permettront de gagner des points CAT/ITF et notamment afin d'améliorer son classement » selon le DTN Dina Razafimahatratra.

Pour la prochaine Assemblée générale de la Fédération internationale, la FMT tentera aussi de négocier une meilleure assistance technique et plus d'avantages pour nos joueurs boursiers, ainsi que l'obtention d'un plus grand nombre de places aux centres de formations de tennis, doublée d'une intégration dans le circuit junior et professionnel. «

La FMT veut proposer aussi la mise en place d'un circuit U12/ U14/ U16/ et U18 à partir de l'année prochaine, voire même le retour du zonal U16 pour Madagascar ».

Le milieu du tennis est à la veille du sommet national 2017 qui sera doté de 3.800.000 Ariary, à répartir aux gagnants. Les ligues aussi ont été appuyées pour la tenue de leurs championnats.

Cette année, il y aura à peu près 300 joueurs pour tenter de remporter les diverses coupes en jeu.

« Lors de la remise des trophées, les gagnants se partageront une prime de 3.800.000 Ariary. Les finales du Championnat de Madagascar 2017 seront retransmises en direct sur la chaîne nationale TVM ».