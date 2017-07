Madagascar: Hippisme - Patrick Rakotoarivelo de bout en bout !

Le président Hery Rajaonarimampianina et son premier ministre Mahafaly Solonandrasana font appel à des… Plus »

Comme c'est une journée de la famille d'Anselme, Eric Ravelonjanahary remporta également la troisième course avec Miorenasoa tandis que Sedera Ranaivoarisoa s'illustra à la toute première course avec Littissia.

Dans la 4e course, le même Patrick Rakotoarivelo conduisit Nouvelle Star à la victoire. Et comme si cela ne suffisait pas, il était aussi sur le dos d'Orchidée quand cette dernière s'offrit la deuxième course.

On a surtout eu l'occasion d'apprécier le talent de ce jeune jockey dans la course phare qui s'est terminée dans un mouchoir de poche mais sur un nuage Patrick Rakotoarivelo a poussé au bout Nabab qui parvint d'une petite encolure à brûler la politesse à Kathy Pleasure monté par l'autre fils d'Anselme, Eric Ravelonjanahary, mais aussi L'Oiseau Bleu, le grand favori du lot sous la selle de Nicot Ramiliarimanga, lui aussi fils d'un illustre jockey du nom de Bloum.

