Guinée: Le Front pour l'Alternance Démocratique (FAD) s'insurge contre le nouveau Code électoral amendé et promulgué !

Le FAD estime qu'il eut été plus judicieux, pour le respect des procédures légales, de convoquer une session extraordinaire du Parlement le plus tôt possible, c'est à dire dès le 05 août prochain, dans à peine une semaine, afin de faire adopter la version amendée du Code électoral. Ce qui serait intervenu sans difficulté en raison du fait que les articles révoqués par la Cour constitutionnelle ne font pas l'objet de polémiques entre les trois groupes parlementaires de l'assemblée nationale.

Préoccupé par l'urgence et la nécessité d'avoir un calendrier pour les élections locales attendues dans l'année en cours, le FAD rappelle qu'il a toujours été favorable et s'est battu pour une promulgation régulière du Code Électoral amendé conforme à l'Accord Politique, Cependant le FAD déplore une promulgation précipitée dictée par des considérations inavouables.

Le décret de promulgation ne l'ayant pas spécifié, le Front estime que le texte promulgué n'est pas partiel, donc séparé des dispositions contre lesquelles des griefs ont été retenus et jugées détachables par l'Arrêt sus-mentionné. Il s'agit donc d'un déni total des institutions républicaines et de leurs prérogatives constitutionnelles.

Le Front pour l'Alternance Démocratique (FAD) a appris avec beaucoup de surprise et une grande incompréhension la promulgation par le Président de la République, du Code Électoral amendé, alors qu'une session extraordinaire de l'Assemblée Nationale était normalement attendue pour y intégrer les amendements formulés par la Cour constitutionnelle et statuer en seconde lecture sur le texte litigieux.

