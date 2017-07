Congo-Kinshasa: Tanganyika - Les élus préoccupés par la recrudescence des violences à Moba

La recrudescence des violences dans le territoire de Moba (Tanganyika) inquiète les ressortissants de cette partie de la République. Des élus du peuple et d'autres personnalités regroupés au sein de l'association socio-culturelle « Cercle pour la promotion des Marungu » (Ceproma), ont analysé la situation.

Ils estiment que les violences sont provoquées, notamment par la non-mise en œuvre des résolutions du forum sur la paix et la réconciliation dans la province du Tanganyika, organisé à Kalemie au mois de février 2017, dans le but de mettre fin au conflit entre les bantous et les pygmées, le peu de considération de l'autorité coutumière dans la recherche de solutions au sein des communautés de base.

Autour du président du Ceproma, le sénateur Théodore Yamungu, les participants à la réunion, ont identifié d'autres causes.

Il s'agit notamment du déficit de communication entre l'autorité territoriale et la population, les tracasseries policières, militaires et d'autres services de sécurité, perpétrées sur les populations civiles, la multiplication des taxes et des frais de péage exorbitants imposés aux pauvres paysans.

Ainsi, le gouvernement est invité à prendre des mesures d'urgence pour restaurer la paix sur l'ensemble du territoire de Moba, en privilégiant la voie du dialogue entre les parties prenantes au conflit.

Aussi, les acteurs du Ceproma sollicite une assistance humanitaire d'urgence en faveur des déplacés cantonnés dans plusieurs sites à Moba.

On signale encore des exodes et nouvelles violences à Moba. Et cette fois, ce sont des violences entre jeunes et policiers.

Des sources locales rapportent que des violences et tracasseries policières sont à la base de la tension. Aucun bilan officiel jusque-là. Des dizaines de familles ont déjà dû fuir leur maison face à la violence des affrontements.

Pourtant, le Tanganyika n'est pas encore sorti des violences entre les communautés. Les relations entre les Twa et Luba, ne sont pas au beau fixe.

Un conflit, qui puise ses racines dans des tensions vieilles de plusieurs décennies, et qui resurgit comme une fièvre, au gré du contexte politique.