Congo-Kinshasa: Le gouvernement et la BAD abordent les défis de la performance du portefeuille

Organisée conjointement par la Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement, la revue de la performance du portefeuille 2017 débouche sur l'approfondissement des problématiques récurrentes qui affectent la performance du portefeuille du groupe de la Banque africaine de développement en RDC.

L'amélioration de la qualité du portefeuille du pays, l'adaptation des projets et programmes à l'évolution des conditions économiques et les orientations pour la programmation des opérations dans le cadre du processus de préparation de la future stratégie ont été au menu de l'atelier de la revue de performance du portefeuille de la Banque africaine de développement (BAD), tenue les 27 et 28 juillet à l'hôtel Memling, à Kinshasa.

Les représentants des bailleurs de fonds, des secrétaires généraux, des coordonnateurs des agences d'exécution des projets financés par la BAD et autres ont eu l'opportunité de se familiariser avec les cinq priorités opérationnelles de la BAD, à savoir éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer les conditions des Africains.

Les discussions ont permis à toutes les parties d'approfondir les problématiques récurrentes qui affectent la performance du portefeuille du groupe de la BAD en RDC.

Les trois commissions mises en place, lors des travaux, se sont appesantis respectivement sur la satisfaction des conditions des prêts ou dons et appropriations des projets ; des mesures d'accélération du rythme d'exécution des projets et l'utilisation des procédures nationales de passation des marchés.

Pour le vice-ministre des Finances, représentant le gouverneur-pays, tous les projets figurant dans le portefeuille actuel sont alignés au programme du gouvernement et se trouvent en cohérence avec les cinq priorités de la BAD.

Et le gouvernement entend faire preuve de rigueur pour que les agences qui n'ont pas de capacités pour absorber les fonds mis à leur disposition ou les absorbent en violation des directives établies, les remboursent.

Aussi la BAD est-elle invitée à accélérer les avis de non objection tant pour le décaissement que pour la passation des marchés.

C'est pourquoi, M. Sylvain Maliko, représentant-résident, a fait savoir que cette préparation du nouveau cycle du cadre stratégique nécessite un engagement de tous, pour tirer la plus grande satisfaction dans les efforts de collaboration et dans la mise en œuvre des programmes et projets à venir.

En rapport avec la stratégie, la BAD finance actuellement 35 opérations représentant un engagement total de 1,313 milliard de dollars américains.

Les financements apportés sont répartis dans des secteurs d'intervention prioritaires : les infrastructures (transports 35%, énergie 29%, et eau et assainissement 13%), l'agriculture 13%, la gouvernance économique et financière 8% et le social 2%.