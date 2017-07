Congo-Kinshasa: Se détournant du CNSA, l'UNC apporte tout son soutien au ministre du Budget

En RDC, une évasion spectaculaire a eu lieu dans la prison centrale de Bukavu dans l'est du pays. Une grenade… Plus »

Faisant un tour d'horizon de la mise en place du Conseil National de Suivi de l'Accord du 31 décembre et du processus électoral (CNSA), il a fait remarquer que son parti voudrait une institution « crédible », non pas telle qu'on la présente maintenant.

« Cet Accord existe et c'est ici l'occasion, à travers vos médias, de lancer un appel au peuple congolais pour dire : peuple congolais débout et prend ton destin entre tes mains», a-t-il exhorté.

Une fois de plus, le président de l'UNC signe et persiste que le chef de l'État, Joseph Kabila ne pourra plus se présenter à sa propre succession.

Déterminé et intransigeant, il a indiqué que l'Accord du 31 décembre existe et que le président Joseph Kabila ne briguera pas un troisième mandat.

