Algérie: 12e session du Comité algéro-malien sur le nord du Mali à Alger

Le Comité bilatéral stratégique algéro-malien sur le nord du Mali a ouvert, hier à Alger, sa 12e session qui se poursuit aujourd'hui. La réunion est co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et son homologue malien, Abdoulaye Diop, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Au cours de cette session, qui intervient après celle tenue à Bamako, le 12 juin 2016, on procédera «à une évaluation de la situation au nord-Mali et des avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du Processus d'Alger, signé en 2015», souligne le communiqué.

La réunion permettra également de «faire le point sur l'état d'avancement de la coopération bilatérale et examiner les voies et moyens de son renforcement et son élargissement au profit des deux pays».

Mohamadou Diarouraga, haut responsable auprès du président malien, Ibrahim Boubacar Keita, pour la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du Processus d'Alger, est présent à Alger, porteur d'un message du Président malien au président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

M. Messahel a aussi reçu, hier, le représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour le Mali et Chef de la Minusma, Mahamet Saleh Annadif.

La rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations permanentes entre l'Algérie et les Nations unies sur la situation au Mali et l'évaluation du processus de mise en œuvre de l'Accord d'Alger.

MM Messahel et Annadif ont discuté de la situation prévalant dans ce pays voisin, à la lumière des derniers développements intervenus au Nord du Mali, et, également, de la coordination entre l'Algérie et ses partenaires au sujet de la mise en œuvre de l'Accord d'Alger.