Angola: FILDA 2017 - La Foire permet l'internationalisation du marché

Luanda — La Foire Internationale de Luanda (Filda / 2017) permet une plus grande interaction entre les entreprises et rend possible l'internationalisation du marché intérieur à travers de potentiels investisseurs et producteurs, a affirmé vendredi, le directeur de l'Institut de formation touristique (Infotur), Eugénio Clemente.

Palant à l'Angop, à la FILDA / 2017, Eugénio Clemente, qui a considéré l'événement comme important pour les raisons énumérées ci-dessus, est d'avis que la FILDA et d'autres salons qui sont promus en Angola, devraient être réalisés en collaboration avec les institutions travaillant dans le développement entrepreneurial.

«Les événements doivent figurer dans un calendrier international qui facilite la participation de plus d'exposants internationaux et nationaux qui réunissent les conditions à l'avance», a-t-il assuré.

La 33e édition de la Foire Internationale de Luanda (Filda / 2017) a lieu du 26 au 30 ce mois sous la devise «Diversifier l'économie et stimuler la production nationale, en vue d'un Angola autonome et exportateur».

La foire, qui se déroule sur une surface de 16.000 mètres carrés dans la baie de Luanda, avec la participation de 234 entreprises exposantes nationales et étrangères œuvrant dans plusieurs domaines de l'activité économique, notamment l'industrie alimentaire, le commerce, le secteur financier, les télécommunications, l'industrie automobile, machines et l'équipements, matériaux de construction, l'industrie pétrolière, l'artisanat, l'éducation, l'hôtellerie et le tourisme, entre autres.

En ce qui concerne la participation étrangère, la Filda accueille 13 pays, intégrant 62 sociétés exposantes, dont le Portugal (23), la Chine (13) le Brésil (13) et l'Allemagne (4) entreprises.