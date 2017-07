Angola: Bengo - Le gouverneur demande la responsabilité des conducteurs de transports en commun

Caxito — Le gouverneur provincial de Bengo, João Bernardo de Miranda, a appelé vendredi, les conducteurs des nouveaux autobus remis aux opérateurs privés de transports publics à la responsabilité et soins nécessaires à ces biens pour leur durabilité.

Le gouvernant qui a lancé cet appel lors de la cérémonie de remise de 20 autobus de transport en commun par le ministre des Transports, Augusto da Silva Tomás, a averti les automobilistes de prendre en compte le fait qu'ils transporteront les personnes et biens et, par conséquent, les conseille à éviter des possible accidents.

Il a souligné l'importance des moyens roulants, qui permettront la circulation des travailleurs, des étudiants et des paysans d'un côté à l'autre à bas prix.

João Bernardo de Miranda a ajouté que l'entrée en service de ces autobus diminuera la pénurie de transports en commun dans la région, reconnaissant le nombre insuffisant de moyens disponibles.

À son tour, le directeur provincial des Transports, Postes et Télécommunications, Mateus Manuel Diogo, a dit que c'était depuis longtemps que la région attendait en ce moment, parce qu'avec ces moyens, seront améliorer la mobilité des personnes et biens dans des trajets urbains et interurbains.