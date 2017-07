Congo-Brazzaville: Législatives - Les observateurs de l'UA échangent avec Philippe Mvouo

Les échanges, a-t-il poursuivi, ont porté sur les leçons du premier tour et les perspectives pour le second. Interrogé sur les leçons à tirer pour le premier tour, ce dernier a fait savoir, « qu'il y a eu quelques difficultés au niveau de certains centres, de certains bureaux de vote et dans certaines circonscriptions. Qu'à cela ne tienne, les pouvoirs publics ont pris des dispositions pour organiser le vote là où il n'y en a pas eu et cela dans les meilleures conditions. »

« Nous avons pour la deuxième fois rencontré le président du Conseil supérieur de la liberté de communication et sa suite pour échanger sur le contexte dans lequel se sont déroulées les élections législatives et locales couplées. Nous sommes revenus pour lui demander ce qu'il a constaté lors du premier tour », a déclaré Django Sissoko.

