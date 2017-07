Centrafrique: Le gouvernement réitère son opposition à l'amnistie

Le regain de violence en Centrafrique et la mort de trois casques bleus depuis dimanche 23 juillet préoccupent au… Plus »

Mais, le constat fait ces derniers mois indique qu'il y a de plus en plus de pression pour que la résolution de la crise puisse passer une amnistie même si les défenseurs de cette ligne ont conscience qu'à l'intérieur l'opposition est générale.

Malgré ce front à l'intérieur, l'idée continue de faire son chemin à l'extérieur où certains estiment qu'en faisant un clin d'œil de ce genre à tous ceux qui sont dans le viseur de la justice et qui se trouvent dans les groupes armés, on ferait avancer la résolution de la crise.

En RCA, l'amnistie ne saurait passer à voir l'acharnement des uns et des autres contre cette idée fortement rejetée lors des consultations à la base et du forum de Bangui.

Depuis que l'idée d'amnistie a été relancée, ce, contre les recommandations issues des consultations populaires à la base et du forum de Bangui, un front anti-amnistie s'est constitué dans le pays. Ce front regroupe tous les acteurs de la société civile et une bonne partie des politiques.

