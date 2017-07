Afrique: Les pays membres du FSA invités à éponger leurs redevances

Créé en décembre 1976, le FSA a pour mission de faciliter le développement économique de ses Etats membres africains en jouant le rôle de catalyseur des systèmes financiers en vue de permettre aux Etats et aux entreprises publiques et privées, d'une part, l'accès aux crédits destinés à financer des projets d'investissements productifs, et d'autre part, en leur facilitant la mobilisation de l'épargne locale et extérieure notamment par des interventions en garantie sur les marchés financiers.

L'assemblée générale du Fonds de solidarité africain a été organisée en collaboration avec le gouvernement du Sénégal et les trois principaux ensembles économiques africains, à savoir la CEDEAO, la CEEAC et le COMESA.

