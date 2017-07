Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Remplaçant, Fodé Doré est entré à l'heure de jeu lors du match nul de Clermont sur la pelouse du Paris FC (0-0). Une demi-heure sans relief au sein d'un match terne, face à une équipe parisienne repêchée trois jours plus tôt en remplacement du SC Bastia, relégué administrativement. Un point, sans plus, pour les Auvergnats.

Nancy débute sa saison par un revers à Orléans (1-3) et une grosse remise en question de son effectif. Aligné en défense centrale, Tobias Badila est impliqué sur les deuxième et troisième buts orléanais. Est-ce vraiment une bonne option dans l'axe ? Rappelons que Bryan Bidounga et Yann Mabella n'étaient pas retenus.

