Lancement de la Plateforme de Veille à la Place du Souvenir Africain, Dakar le 29-07-2017

communiqué de presse

Composée d'une cinquantaine d'organisations féminines de la société civile, la Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité « Ettu Jamm - Espace de paix » lors de la tournée qu'elle a effectuée dans les quatorze régions du Sénégal, a rencontré, dans le cadre de sa mission d'alerte et de veille, les responsables des coalitions politiques, les chefs religieux et coutumiers pour s'enquérir du climat politique à la veille des élections législatives du 30 Juillet.

Il ressort de ces entrevues que cette atmosphère politique délétère est émaillée de propos belliqueux et de menaces pouvant déboucher sur de graves perturbations du vote de dimanche.

La prévalence d'un tel climat de violence verbale et physique pourrait entrainer des conséquences graves aux plans politiques, sociaux et économiques, si rien n'était fait pour l'éradiquer.

Par conséquent, la Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité lance un appel au calme à tous les acteurs du processus afin d'instaurer les meilleures conditions de sérénité et de confiance pour un bon déroulement des opérations électorales.

Conscientes du rôle éminent des femmes dans la stabilisation des rapports sociaux et politiques, la prévalence des valeurs éthiques, la plateforme en appelle au sens de la responsabilité de tous acteurs pour prémunir le Sénégal contre une instabilité préjudiciable à son équilibre. Elle garde l'intime conviction que la promotion économique individuelle et collective de tous les Sénégalais dans un État de droit demeure la seule exigence.

La plateforme réitère son engagement à contribuer avec constance et efficacité au rapprochement des opinions et à l'émergence d'une solution de nature à apaiser le climat social et politique.

La plateforme a mis en place, depuis vendredi à la Place du Souvenir africain, une salle « Ettu Jamm – Espace de paix » d'alerte et de veille pour l'observation et le monitoring du vote.