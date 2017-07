Cameroun: Dans les marchés, l'abondance du plantain réjouit les ménagères

Depuis le mois de juin, cette denrée est de plus en plus disponible dans les marchés. Les ménagères en profitent en attendant les périodes de pénurie. Au marché Mvog Atangana Mballa, en fin de matinée, des Bayam sellam ont déjà étalé leurs marchandises.

Ménagères et les vendeurs ambulants font des coudes pour se frayer un chemin dans la foule. L'une des denrées les plus visibles est le plantain. Pas un endroit au marché où l'on n'aperçoit cette denrée. « Le plantain est abondant sur les marchés ces derniers jours.

Ce qui fait que j'ai pas trop de difficultés à le chercher lorsque je veux préparer ce complément à la maison » confie Ango ménagère tenant à la main un sac de course contenant du plantain.

C'est également le cas au marché Mokolo, où les ménagères achètent des régimes de plantain très prisé dans les foyers vert ou mûr.

Malgré l'abondance de cette denrée, les commerçantes n'ont pas changé le prix. « Le plantain est abondant et sollicité par les ménagères et les petits vacanciers qui achètent pourfaire du plantain à la braise. Les prix varient entre 3000 et 5000 Fcfa le régime » indique Assomo vendeuse.

Elle qui dit acheter ses régimes de plantain chez les grossistes à partir de 100 000 frs « pour 250 régimes de plantain, que j'achète à l'Est pour venir les vendre ici à Yaoundé, il faut débourser 150 000fcfa et plus en saison de pluie, a cause du mauvais état des routes » souligne-t-elle.

Selon les commerçantes, le prix du plantain n'a pas connu une réelle baisse car, le transport de cette denrée n'est pas du tout facile en saison de pluie.

Toutefois, les ménagères trouvent le prix abordable. Pour Bernadette Biloa ménagère « le prix du plantain est abordable, par rapport au moment où l'on achetait un régime à 8000 frs, je crois que ça va » précise-t-elle.

Au marché du Mfoundi, les régimes de plantain sont vendus à partir de 2000 frs. « Ces derniers temps, j'achète un régime de plantain dans la région du Sud à 1000 frs et je reviens vendre ici à 2000 ou 2500 frs. Il y va de la grosseur du régime » confie une commerçante.

En dehors des régimes, on retrouve également le plantain vendu en détail. « Le plantain en détail est aussi abondant on peut avoir 10 gros doigts à 500 frs » affirme une ménagère au marché du Mfoundi. Ces dernières profitent de l'occasion pour se ravitailler, car, « le plantain sera plus cher dans les mois à venir ».