Sénégal: Département de Mbacké - 340.587 électeurs répartis dans 747 bureaux de vote

Dans le département de Mbacké, tout le matériel électoral est en place depuis au moins cinq jours. On dénombre 340.587 électeurs, 747 bureaux de vote éparpillés dans 148 lieux de vote.

Tout est fin prêt pour le bon déroulement du scrutin de dimanche dans le département Mbacké qui reste la troisième plus grande circonscription électorale du pays après Dakar et Pikine avec 340.587 électeurs.

Le dernier lot du matériel électoral constitué de bulletins de vote est arrivé dans la nuit du mardi au mercredi. Dès leur arrivée par un camion gros porteur à la préfecture, ils ont été dispatchés dans les différentes communes.

Une semaine plutôt, le gros du matériel électoral, à savoir les isoloirs, les urnes, le petit matériel bureautique, avait été réceptionné par le préfet Mouhamadou Lamine Mané.

Dans la journée du mardi, l'autorité administrative, en compagnie des membres de la Commission électorale départementale autonome (Ceda) et les forces de défenses et de sécurité, a dirigé une tournée de reconnaissance de l'ensemble des bureaux de vote dans la commune de Mbacké où l'on compte 35.518 électeurs répartis dans 71 bureaux de vote et 12 lieux de vote.

Dans l'arrondissement de Taïf, on dénombre 35 bureaux de vote pour 13.986 électeurs. Dans l'arrondissement de Kael, les bureaux de vote sont au nombre de 59 pour 14.618 électeurs. Quant à l'arrondissement de Ndam, il polarise à lui seul plus de 70 % des électeurs du département de Mbacké, soit 276.465 électeurs sur 340.587.

Du coup, cet arrondissement se retrouve avec l'essentiel des bureaux de vote, c'est-à-dire 583 bureaux sur les 747 au niveau départemental.

Mais contrairement à la commune de Mbacké et aux arrondissements de Taïf et de Kael, presque la totalité des bureaux de vote dans l'arrondissement de Ndam, plus particulièrement dans la commune de Touba Mosquée, sont constitués d'abris provisoires (560 sur 583).

Lesdits abris provisoires ont tous été déjà installés. Et par rapport aux scrutins présidentiels et législatifs de 2012, le préfet de Mbacké assure que tout a été mis en œuvre pour que les membres des bureaux de vote devant siéger dans ces abris provisoires soient dans de bonnes conditions. « Les abris provisoires ne signifient pas abris de fortune.

Avec Sénégal Bâche, les conditions sont sans commune mesure avec ce qui se passait les années passées. Des dispositions particulières ont été prises dans ce sens », a affirmé M. Mané.

En ce qui concerne la Ceda, elle va déployer sur le terrain 748 superviseurs et 179 contrôleurs lesquels ont déjà subi, entre mardi et mercredi, une formation sur le processus électoral.

Jusqu'ici, celui-ci s'est bien déroulé dans le département de Mbacké avec notamment une campagne électorale sans heurts et sans violences.

Le préfet Mouhamadou Lamine Mané lance un appel à tous les acteurs politiques de la zone à faire preuve du même sens de la responsabilité pour qu'on ait des élections transparentes et apaisées.