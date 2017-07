Maroc: Le président algérien félicite SM le Roi à l'occasion de la Fête du trône

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président algérien, Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion du 18ème anniversaire de l'accession du Souverain au trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le président algérien exprime, au nom de son pays et de son gouvernement et en son nom propre, ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à SM le Roi, implorant le Très Haut d'accorder au Souverain et à la famille royale santé et bonheur et de réaliser au peuple marocain frère ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité sous la conduite éclairée du Souverain.

"Tout en partageant Votre joie, je saisis cette heureuse occasion pour renouveler à votre Majesté ma disponibilité et ma volonté solides de poursuivre l'action avec Vous en vue de renforcer les liens de fraternité, de solidarité et de bon voisinage unissant nos deux pays et leur ouvrir de larges horizons, de façon à répondre aux aspirations et attentes de nos deux peuples frères au progrès et à la prospérité dans le cadre de la paix et de la stabilité", ajoute le message.