Sénégal: Place au vote à Tambacounda

La campagne électorale, dans l'ensemble, s'est bien déroulée, malgré quelques heurts notés en milieu rural et des joutes oratoires violentes. Le taux de distribution des cartes biométriques faisant office de cartes d'électeur était de 75,48 % à Tambacounda où plus de 63 commissions fixes et mobiles sont déployés, selon le gouverneur El Hadji Bouya Amar.

La région a totalisé 232.506 inscrits à l'issue de l'opération de refonte totale du fichier qui a été bouclée le 23 avril dernier, les 21 commissions d'enrôlement avaient dépassé le potentiel électoral qui était de 199.398 inscrits, en décembre 2016. Il est retenu 662 lieux qui vont abriter 835 bureaux de vote.

Les derniers affrontements dans le département de Koumpentoum, avec une dizaine de blessés graves, des motos brûlées, entre Bby et la coalition gagnante « Wattu Senegaal » en plus de quelques situations malencontreuses dans la zone de Dogga Babacar ont entaché une campagne électorale dans la région orientale, partie pour être des plus clames.

Ces violents affrontements se sont produits dans le village de Kaba, commune de Kahéne, au sud de Koumpentoum.

Tout serait parti de la volonté de la coalition Bby, dirigée par la tête de liste, Sidy Traoré, de tenir un meeting dans ce village, malheureusement pour lui, la coalition gagnante « Wattu Senegaal » devait aussi tenir son meeting dans le même village.

Des jets de pierres ont été échangés de part et d'autre. Le bilan : une dizaine de blessés des deux côtés, des motos brûlées. Le gouverneur El hadji Bouya Amar a regretté ces violences malgré les appels au calme.

Il indique que ces citoyens doivent tout faire pour maintenir la paix durant ces 21 jours où tous les candidats sont autorisés à faire la promotion de leur liste et la course aux électeurs mais dans la paix et la sécurité.

De manière générale, la situation est devenue stable et calme sauf trois incidents qui se sont passés en rase campagne mais déplorables, selon le gouverneur de Tambacounda.

Contre les auteurs de ces rixes et bagarres sur les lieux publics, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur, même après les élections, selon M. Traoréce. Ils ont commis des infractions punies par la loi et la morale.

A la date du 21 juillet, nous étions à 75,90 % de retrait des cartes", a noté le gouverneur, estimant que de ce fait, "à Tambacounda, ce taux a sûrement évolué entre temps.

Le département de Tambacounda enregistre, à la même date, le plus fort taux de retrait, avec 79,90%, suivi de Goudiry (77,74%), Koumpentoum (72,96%) et Bakel (68,66%).

Il a noté qu'en ce moment, "63 commissions fixes et mobiles fonctionnent pour booster la distribution des cartes". Si des "aléas" sont à signaler dans la distribution des pièces, cela "ne peut déteindre en rien sur le travail fourni par l'administration pour la distribution des cartes d'identité biométriques", soutient le gouverneur de Tambacounda.

M. Amar a tenu à rappeler qu'au Sénégal, "le vote n'est pas obligatoire", même si "l'ambition de tous les acteurs de l'État est d'amener tous les citoyens à exercer ce droit pour exprimer librement leur voix par le vote».

Il a invité à prendre en compte, dans l'analyse, de l'impact du niveau de distribution des cartes sur le déroulement des élections, le fait qu'avec la fusion de la carte d'électeur et de la carte nationale d'identité, "beaucoup de personnes qui ne sont pas intéressées par le vote", se sont fait enregistrer auprès des commissions d'enrôlement.

Le gouverneur a proposé deux explications possibles des difficultés qu'ont certains pour entrer en possession de leur document.

L'une concerne, selon lui, ceux qui s'étaient inscrits dans des localités éloignées de leur circonscription électorale, au début des opérations d'enrôlement où les commissions étaient nationales, et dont les cartes une fois confectionnées ont été envoyées dans ces mêmes localités. Beaucoup ont oublié cet aspect, a-t-il noté.

L'autre piste d'analyse a trait au fait que Tambacounda est une zone de prédilection des transhumants venus de diverses parties du pays, lesquels transhumants se sont inscrits sur place.

Ces pasteurs nomades sont ensuite rentrés chez eux pendant l'hivernage sans avoir retiré leur carte, à en croire le gouverneur.

La même situation est valable, selon lui, pour les ouvriers qui étaient employés dans les ouvrages du Programme d'urgence pour le développement communautaire (Pudc).