Maroc: Le président américain félicite SM le Roi à l'occasion de la Fête du Trône

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président américain Donald Trump, à l'occasion du 18è anniversaire de l'accession du Souverain au trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Trump exprime Ses chaleureuses félicitations à SM le Roi et au peuple marocain, se félicitant des relations d'amitié entre le Maroc et les États-Unis qui ont duré plus de 240 années et qui ont été marquées par une étroite coopération pour assurer la stabilité régionale et les opportunités économiques.

Le président américain saisit cette occasion pour saluer le leadership continu du Maroc dans ces domaines et fait part de sa détermination à œuvrer de concert pour faire avancer les objectifs communs dans le continent africain.

"Les Etats-Unis veulent continuer de travailler de concert avec Sa Majesté le Roi et les citoyens du Maroc pour lutter contre l'extrémisme et promouvoir la prospérité, l'Etat de droit et la sécurité", conclut M. Trump.