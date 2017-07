Burkina Faso: PAREN - Rupture consommée entre Laurent Bado et le ministre Tahirou Barry

Le 4e congrès ordinaire du Parti de la renaissance nationale (PAREN) se tient, les 29 et 30 juillet 2017 à Ouagadougou, sous fonds de conflit entre le fondateur, Laurent Bado et l'actuel président, le ministre de la Culture et du Tourisme, Tahirou Barry. L'alternance à la tête du parti oppose les deux personnalités.

Le 4e congrès ordinaire du Parti de la renaissance nationale (PAREN) se tient, sous fonds de tensions, avec le thème évocateur : « Réconciliation : condition de la fraternité retrouvée pour l'unité d'action ».

Le processus de réconciliation interne devant aboutir à la succession de l'actuel président, le ministre de la Culture et du Tourisme, Tahirou Barry, ayant échoué, le fondateur, Laurent Bado s'est arrogé le droit de « mettre de l'ordre » dans la famille.

L'universitaire spécialisé en droit a convoqué, les 29 et 30 juillet 2017 à Ouagadougou, le 4e congrès ordinaire pour renouveler les instances du parti, en l'absence du principal concerné.

A l'ouverture des travaux, des militants visiblement acquis à la cause du ministre ont crié au complot, avant de claquer la porte, sous la conduite des éléments de la Compagnie de républicaine de sécurité (CRS), dépêchés sur le lieu de la rencontre.

Mais ces voix discordantes n'ont pas empêché le Pr Bado de délivrer son discours d'ouverture, en toute sérénité, avec le sens de la formule qu'on le connait.

Il a expliqué s'être basé sur une prérogative issue des délibérations de 2006 lui donnant de droit de trancher en cas de crise au PAREN et sur l'expiration du mandat de 5 ans de Tahirou Barry le 27 juin 2015, pour l'organisation du congrès regroupant les militants venus des quatre vents du Burkina Faso.

« L'investiture de Tahirou Barry est expiré en droit, matière que J ai enseigné à l'université, et il ne peut rien entreprendre dans le parti.

Il peut aller se plaindre devant qui de droit», a affirmé Laurent Bado, l'air remonté. Motivant ainsi son acte, le fondateur n'a pas été tendre avec son désormais ex-fils spirituel et filleul en politique, Barry, qui à son avis est à l'origine de l'échec du processus de réconciliation enclenché au PAREN avec la mise en place d'un comité.

Pour lui, la présidence de Tahirou Barry a été une « catastrophe » sur les plans administratif et financier.

A entendre le maitre à penser du parti, celui-ci s'était « accaparé » le PAREN, parti membre de la mouvance présidentielle, et ne rendait compte à personne, pas même à sa personne, ni au Conseil consultatif.

Il aurait aussi, selon lui, géré de façon opaque les fonds du parti, en ne communiquant pas, par exemple, le montant de la subvention accordée par l'Etat au PAREN, lors des récentes élections présidentielles, législatives et municipales.

Lust but not least, a fait remarquer le fondateur, Tahirou Barry aurait tenté de l'envoyer en retraite politique, en lui attribuant une attestation de reconnaissance en 2014 pour les efforts consentis pour le parti.

Bref, c'est un procès règle que Laurent Bado a fait contre le ministre Barry, dont la réaction dans cette affaire, qui promet des rebondissements, est vivement attendue.

Le chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré et d'autres leaders de partis politiques amis au PAREN ont été témoins de l'ouverture de ce congrès.