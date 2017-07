Togo: Le CJD engagé à expliquer la décentralisation aux Togolais

Gilles Sunu et Angers sont déjà d'attaque pour le début de la Ligue 1 qui s'ouvre le week-end… Plus »

Enfin, le projet ABC prend sur lui d'outiller les groupes organisés, les CVD et les CDQ afin qu'ils prennent l'initiative de microprojets et autres pour lesquels le CJD accompagnera à y chercher des financements pour réaliser.

Les populations n'ont pas manqué de témoigner leur adhésion à cette initiative du CJD de leur ouvrir les yeux aux enjeux de la décentralisation. "On vous promet d'agir pour la paix et la tolérance", a exprimé un des intervenants au nom de tous les Togolais.

Présents à cette rencontrrre de lancement du projet ABC du CJD, plusieurs personnalités, dont le représentant du ministère de l'Administration territoriale et gouvernement togolais, M. Esso et Kéguéwé Sogoyou, nt manifesté leur soutien à ce projet du CJD "très noble" qui vient donc en accompagnement au processus de décentralisation.

De part des exemples de fléaux qu'induisent les conflits, tels la pauvreté, la débauche, l'immigration clandestine, trafic humain, ... l'insécurité permanente, il a sugéré que l'on s'engage dans une dynamique de contribution au développement, et que les gouvernants de leur côté multiplient des actions pour juguler les crises économiques et la pauvreté criarde. dans la même veine, et revenant au Togo, il a convié les gouvernants à privilégier des projets dont le PUDC, le FNFI, la couverture sociale (assurance maladie), et autres qui sont déjà mis en branle, pour réduire considérablement la pauvreté des populations et à aider à consolider le climat de paix dont jouit le pays.

"La décentralisation demande de nous des devoirs" et c'est donc après réflexion qu'ils ont constaté au CJD que ce projet serait d'un bon apport pour les populations à maitriser le processus de décentralisation et comment l'accompagner efficacément.

