Ile Maurice: Commission drogue - Une énigme nommée Noorhossen Khalil Ramoly

Shabeer Goolamgouse est suspendu de ses fonctions comme policier depuis 2012. Auparavant affecté à l'Anti-Drug and Smuggling Unit, l'ancien beau-frère de Sada Curpen est accusé de blanchiment d'argent par l'Independent Commission against Corruption. Depuis sa suspension, il travaille comme courtier pour le compte de Khalil Spare Parts.

Il nous fait comprendre que les «ragots» à son sujet ne l'inquiètent ni lui ni ses proches. Il se dit d'ailleurs prêt à témoigner. Il n'en dira pas plus, laissant le soin à son avocat, Me Gavin Glover, de s'occuper de ses affaires.

Si, au départ, le bénéfice du doute est accordé à Noorhossen Khalil Ramoly, la police et les limiers de l'Independent Commission against Corruption ont demandé la réouverture du procès. Ils soupçonnent à présent que l'accident a été volontaire.

Dans le milieu, on explique qu'il s'est fait de plus en plus discret depuis le début des travaux de la commission et surtout, depuis que son nom est cité avec insistance. «Si Khalil Ramoly est dans le collimateur de l'ADSU, il doit bien y avoir un motif. Les enquêteurs ne lâchent pas prise.»

Noorhossen Khalil Ramoly intéresse les limiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) depuis 2006. Soupçonné d'être un maillon fort du trafic de drogue, son domicile a été perquisitionné trois fois en 2006, 2008 et 2014.

