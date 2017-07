Congo-Kinshasa: Franc congolais - Scepticisme autour de l'interdiction d'afficher le taux de change

En RDC, une évasion spectaculaire a eu lieu dans la prison centrale de Bukavu dans l'est du pays. Une grenade… Plus »

Entre-temps, la COCAM espère voir la Banque centrale du Congo, elle qui dispose des compétences avérées et qui gère la politique monétaire, recourir à tous les instruments nécessaires pour faire baisser cette inflation galopante et venir à bout de cette dépréciation du franc congolais face au dollar américain.

Car, indique la source, malgré le blocage de sortie des fonds, les taux sur le marché ne baissent pas. Une accusation que les « cambistes » jugent non fondée, irréaliste et attestant la fuite de responsabilité.

Au cours des échanges, des changeurs de monnaie et responsables de la BCC ont pu passer en revue la situation qui prévaut actuellement dans leur secteur, caractérisée notamment par la dépréciation du franc congolais, l'inflation galopante et la perte du pouvoir d'achat. Ils auraient formulé la proposition en termes de contribution à la stabilisation de la situation.

Plusieurs analystes estiment qu'il s'agit ni plus, ni moins, d'une stratégie mal conçue, d'autant plus que la descente aux enfers du franc congolais n'est que le fait de l'effritement des réserves de change à la Banque centrale du Congo (BCC).

