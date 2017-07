Cameroun: Otele Manda, Maire de Yaoundé 3e, surpris en plein vol de terrain

Malgré le trafic d'influence et la note de service N°149 L/J05.01/SP signé le 02 Juin 2017 par Mme Zo'obo Afane Nadine Valérie Epse FOUMANE, Adjoint au sous-préfet de l'Arrondissement de Mfou fixant la date d'examen en concession de certaines dépendances du domaine national sollicité par le Maire de l'arrondissement de Yaoundé 3e Monsieur Etienne Marcel OTELE MANDA, rien n'a pu être fait grâce à l'intervention prompte des réels propriétaires dudit terrain.

Ainsi depuis le même mois et particulièrement le 19 Juin 2017, les nommés ZAMBO Filbert et Consorts, Mbarga Jean Joaquim et Nsia Magloire ont conjointement fait opposition et adressés une lettre explicite au Ministre des Domaines, Cadastre et Affaires Foncières Mme Koung A Bessiké et au gouverneur de la région du Centre.

D'après les faits évoqués par les autochtones du village Nkolnda qui s'opposent à la procédure engagée pour l'immatriculation dudit terrain, il faudrait remonter plusieurs années auparavant et bien avant la promulgation du décret N° 76/166 du 27 Avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national.

A l'époque, relatent les plaignants, existait à l'endroit faisant l'objet du litige le patriarche MBAH Ambroise.

Ce dernier agriculteur avait planté plusieurs pieds de cacao, caféiers, banane plantain, cultures vivrières, etc. A sa mort, il laissera deux enfants à savoir Feu ABENA Gallus l'ainé et MEWOLI Marie Marguerite la cadette.

Restés tous deux héritiers, il s'en suivra quelques années plus tard un conflit familial qui va contraindre le Chef de groupement en date du 22 Mars 1991 à partager les terres aux orphelins.

Ce partage sanctionné par l'élaboration d'un procès verbal et par l'acceptation des deux parties fait aujourd'hui foi. Malheureusement en 1995 Dame MEWOLI Marguerite décède avant son frère ainé ABENA Gallus, laissant ses enfants à bas âge orphelins et dont la garde a été refusée par son frère.

Sur les trois enfants que Dame Mewoli met au monde seuls les nommés Mbarga Jean Joachim né le 01 Janvier 1983 et NSIA Abena Magloire né le 29 Décembre 1987 restent vivants après son décès. Jusqu'ici les seuls héritiers de la portion partagée par le Chef de groupement dudit domaine.

Les héritiers vus leur âge et le refus catégorique de leur Oncle maternel de les élever vont être emmenés par une proche de la famille à Ngomedzap dans le Département du Nyong et So'o pour continuer à être encadrés et grandir en sécurité, les deux enfants vont revenir à Nkolnda plusieurs années après juste avant la mort de leur bienfaitrice qui prendra le soin de les confier à un autre Oncle de la famille à savoir Monsieur Zambo Filibert.

La mort étant le passage obligatoire de tout être humain, Feu ABENA Gallus ne tardera pas quelques années plus tard à suivre sa sœur dans l'au-delà.

C'est ainsi que quelques jours avant sa mort, les villageois seront intrigués par la présence de quelques manœuvres s'exprimant en pidgin et foufouldé sur les terres de Feu MEWOLI Marguerite pourtant sur ce terrain était bien planté des cultures vivrières et quelques vestiges cacaoyers hérités de son père Mbah Ambroise.

Ces travailleurs attribués plu tard à OTELE Manda, le Maire de Yaoundé 3e , venaient exécuter des travaux pour la construction d'une maison saura-t-on plus tard. C'est ainsi qu'une bataille juridique va s'en suivre pour défendre ce bien familial.

Après le dépôt d'une plainte au tribunal de première instance de Mfou dont le verdict reste toujours attendu, le Maire de Yaoundé 3 va par derrière usé du trafic d'influence pour chercher à s'accaparer du terrain alors qu'il y a plusieurs années lorsque le constat de violation de propriété avait été fait et que les enfants encore mineurs de Feu MEWOLI l'avait interpellé, ce dernier va les chasser comme des malpropres estimant qu'il est investit d'un pouvoir supérieur pour mener ses activités en toute impunité.

Une grosse bataille est actuellement menée par le Chef de village de Nkolnda et Monsieur Zambo Filibert et consorts pour empêcher Otélé Manda de s'accaparer un terrain estimé à plusieurs hectares.

Administration corrompue

Après avoir fait une descente sur le terrain et recueillie les témoignages de nombreux riverains et villageois résidant depuis des années dans le village Nkolnda voire même présent lors du litige tranché auparavant par le Chef de groupement, la commission consultative a donné son avis favorable pour la poursuite de l'immatriculation en faveur du Maire OTELE MANDA.

En exerçant un excès de pouvoir avéré comment devrait-on défendre les plus faibles au Cameroun ? Écrasés et délaissés les camerounais de la basse classe sont au quotidien victime de plusieurs abus.

Comme l'a indiqué une étude récemment, la guerre pour l'accès à la terre dans les années futures doit être l'une des préoccupations majeures des Nations Unies maintenant sinon le fossé des inégalités et abus seront de plus en plus grand entre riches et pauvres. Just wait and See.