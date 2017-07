Burkina Faso: 4e congrès du Paren - Tahirou Barry absent, Laurent Bado annonce son éviction

En tout état de cause, il a indiqué que le bureau légalement constitué livrera sa version des faits via une déclaration à la presse.

Pour Idrissa Sangaré, responsable du parti dans la province des Banwa, ce congrès avait pour but de réconcilier les différents acteurs mais à cause de Tahirou Barry qui refuserait de céder la présidence du parti à un autre, cela a pris une autre tournure.

In fine, pour lui, la gestion du parti par l'actuel ministre a été catastrophique sur tous les plans, raison pour laquelle son départ est non négociable.

Ainsi, il a systématiquement écarté tout responsable du Paren non acquis à sa cause pour le remplacer par un thuriféraire à lui, sans respecter les statuts », a-t-il révélé dans un mémorandum de huit pages sur la gestion de Tahirou Barry.

« Au total, la présidence de Barry Tahirou a été une catastrophe due à sa soif boulimique du pouvoir, à sa nature double, un volcan couvert de neige, et à son penchant psychopathe pour le mensonge et la ruse.

Et c'est face au refus du bureau dirigé par l'actuel ministre de la culture, des arts et du tourisme de convoquer un congrès pour le renouvellement des instances que le fondateur s'est arrogé le droit de le faire.

Le présent congrès a été convoqué par Laurent Bado, à l'insu du président Tahirou Barry. Pour le fondateur, le mandat de ce dernier en tant que président du parti est expiré depuis juin 2015 et que par conséquent, il n'a plus de droit légal sur le parti.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.