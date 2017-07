Cameroun: L'origine des fonds de Jean Pierre Amougou Belinga

Malgré le trafic d'influence et la note de service N°149 L/J05.01/SP signé le 02 Juin 2017 par Mme… Plus »

Bien plus en arguant le peuple, lors d'un passage sur sa chaîne de télé Vision 4 , Amougou Belinga avait avoué qu'il remboursait cet argent " petit à petit" sauf que nous sommes en mesure de vous dire aujourd'hui qu'une fois de plus, il a menti au peuple.

Donc, en l'espace de quelques mois, les comptes du Ministre Paul Atanga Nji et Jean Pierre Amougou Belinga avaient été frauduleusement crédités respectivement de 469.550.000 FCFA et de 695.102.817 FCFA.

Les comptes des établissements Universal World (cpte n°1002004130) et Satellite Sarl Fm (cpte n°1002002754) appartenant à Jean Pierre Amougou Belinga, avaient été frauduleusement crédités de 21.316.000 FCFA et de 49.983.282 FCFA,

Le rapport de cet audit révélait que Jean Pierre Amougou Belinga a encaissé frauduleusement, via 13 comptes logés à la CCP (, la somme de six cent vingt, trois millions huit cent trois mille cinq cent trente-cinq fraies CFA (623.803535 FCFA! Le magazine Africa Express (cpte n°026914-004-55), dont M. Amougou Belinga est le promoteur, a participé à cette déconfiture de la Campost en encaissant frauduleusement, le 31 décembre 2006, trois crédits fictifs d'un total de 49.000.000 de FCFA. Voilà pour les transactions financières indélicates au centre des chèques postaux de Yaoundé I.

Dans un audit confidentiel interne de Campost (société à capitaux publics) daté du 20 novembre 2007, Intitule «Synthèse audit gestion et écriture comptables des Centres des chèques postaux de Yaoundé I et II», les enquêteurs de la Campost conduits par l'inspecteur Zourmba Clody avaient épluché pendant près de quatre mois, dans les deux centres de chèques postaux de Yaoundé (I et II), des virements irréguliers et des paiements dans les comptes sans provision nécessaires ou à partir des virements fictifs sur la période 2006- 2007.

