Sénégal: Elections législatives 2017 - Les Sénégalais aux urnes ce dimanche

A Thiès, 718 bureaux de vote seront ouverts sur l'ensemble du territoire départemental dans les 287 centres de vote qu'il compte et dont 343 bureaux de vote pour 55 centres dans la seule commune de Thiès, nous a indiqué le préfet Alioune Badara Samb.

Ainsi, plus de 300 000 électeurs qui s'étaient inscrits sur le fichier à la clôture des inscriptions et qui ont pu retirer leurs cartes vont s'efforcer d'accomplir leur devoir citoyen dans ces différents bureaux de vote et de départager les candidats de la trentaine de listes en lice dans le département de Thiès.

Ces dernières semaines, le préfet Alioune Badara Samb a fait noter une nette évolution du rythme de retrait des cartes d'électeurs favorisée par la mesure d'éclatement et de mise en place de commissions itinérantes qui ont été portées à 17 commissions dans la commune de Thiès et une trentaine dans le reste du département qui compte 12 communes avec une moyenne de trois (3) commissions par commune.

D'ailleurs, a souligné le préfet de Thiès, « pour le cas spécifique de la commune qui compte 178 000 inscrits sur 341 000 dans l'ensemble du département, les commissions itinérantes ont sillonné la ville en tenant compte des centres de vote polarisateurs pour permettre aux citoyens habitant ces quartiers de retirer aussi facilement leurs cartes sans aller chercher loin ».

Par ailleurs, il a fait noter que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour un bon déroulement du scrutin pour lequel le matériel électoral (isoloirs, urnes, encre indélébile, bulletins de vote, entre autres) a été déjà acheminé. Et, à 24h du vote, les populations surtout détentrices sont invitées à aller retirer leurs cartes.

Le matériel électoral déjà en place à Guédiawaye

Les 188.558 électeurs inscrits du département de Guédiawaye vont choisir leurs futurs représentants à l'Assemblée nationale demain. Ces derniers seront issus des 47 listes en compétition. Les autorités administratives affirment que tout fin prêt pour un bon scrutin.

Après trois semaines de campagne, les électeurs des 47 listes en compétition dans le département de Guédiawaye vont demain, s'acquitte de leur devoir civique. Au total, 188.558 électeurs se sont inscrits sur les listes des cinq communes du département.

Dans un document remis à la presse, la commune de Golf Sud compte 51.432 électeurs pour 14 centres de vote et 94 bureaux de vote, la commune de Médina Gounass dispose de 23.220 électeurs pour 3 centres de vote et 37 bureaux de vote.

Pour la commune de Ndiarème-Limamoulaye, les 25.505 électeurs votent dans 4 centres répartis en 45 bureaux de vote. Dans la commune de Sam Notaire, le nombre d'électeurs est de 40.188 répartis dans 9 centres de vote pour 77 bureaux.

Enfin la commune de Wakhinane Nimzatt enregistre 48.213 électeurs pour 8 centres de vote et 84 bureaux de vote. Selon l'adjoint préfet de Guédiawaye, Massène Sène, tout est fin prêt pour un bon déroulement du scrutin. « Tout le matériel électoral est en place.

Il reste à souhaiter que tout se passe dans la paix pour que le Sénégal en sorte gagnant », a-t-il déclaré.

Retrait des cartes : Pas d'affluence dans la commune de Mbacké, rush à Touba Mosquée

Dans la commune de Mbacké, les électeurs ne se bousculent pas retirer leur carte. Par contre, dans l'arrondissement de Ndam notamment la commune de Touba Mosquée, c'est le grand rush.

D'une main hésitante, Mame Diarra Diop, la cinquantaine, tend son récépissé à l'agent de la commission de distribution des cartes.

C'est la troisième fois qu'elle vient pour récupérer sa carte d'identité biométrique. L'angoisse de retourner chez elle sans cette pièce se lit sur son visage.

Ses yeux bridés suivent le mouvement des mains de l'agent qui farfouillent dans les lots de cartes posés sur la table. Quand ce dernier identifie la carte et la sort, la mère de famille pousse un ouf de soulagement. Enfin ! Hélas, d'autres n'ont pas eu la même chance que Mame Diarra.

Ils retournent, mine abattue, les mains vides. Mais on en voit de moins en moins. En effet, dans la commission logée à la préfecture de Mbacké, le taux de retrait dépasse les 91%.

Sur les 35.518 cartes qu'elle doit distribuer, elle en a reçues 31.746. Et à la date du 24 juillet, 29.030 personnes ont retiré leur carte.

Pour faciliter le retrait des cartes, cette commission a été scindée en six suivant un ordre alphabétique. Une réorganisation salutaire aussi bien pour les agents que pour les citoyens.

« Depuis, les opérations se déroulent bien. Il n'y a plus de rush, les gens sont orientés en fonction de leur nom. Donc nous n'avons pas eu besoin d'acheminer les cartes dans les centres de vote.

Tout le monde vient retirer sa carte ici », explique Mamadou Kassé, le président de la commission. Il invite ceux qui ne l'ont pas fait, à venir retirer leur pièce d'identification nationale biométrique car, le plus clair du temps, les agents se tournent les pouces.

L'ambiance est toute autre à la sous-préfecture de Ndam. Ici, les gens ont pris d'assaut les lieux pour récupérer leur carte.

Depuis mardi, le sous-préfet Mamadou Mbacké Fall a décidé de regrouper les 50 commissions de distributions dans l'enceinte de la sous-préfecture. Du coup, c'est le grand rush.

Malgré les tableaux indicatifs, certains électeurs peinent à retrouver leur commission de distribution. L'arrondissement de Ndam, à lui seul, fait plus de 2/3 de l'électorat du département de Mbacké.

Il accueille notamment la très importante circonscription de Touba Mosquée avec ses 548 bureaux de vote. Le sous-préfet assure que le taux de distribution des cartes, à la date du 24 juillet, est de 72%.

« Jusque-là, sur les 272.000 enrôlées, nous en avons reçues 249.000 et distribuées 195.000. Nous espérons distribuer au moins 200.000 cartes d'ici dimanche », a-t-il déclaré.

Plus de 78.000 électeurs à Kolda

Près de 78.700 électeurs vont choisir, ce dimanche, leurs députés à l'Assemblée nationale.

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour assurer un bon déroulement des élections législatives de dimanche à Kolda. Le matériel électoral est en train d'être mis en place et qu'au plus tard, ce samedi, tout sera déjà sur place.

Au total, 78.694 électeurs sont appelés aux urnes dans le département de Kolda. Ils vont voter dans 243 bureaux de vote dont 67 dans la commune de Kolda qui compte, à elle seule, 32.512 électeurs.

Parallèlement, le taux de retrait des cartes d'identité biométriques a connu une nette augmentation au cours de ces dernières semaines et pourrait d'ailleurs s'améliorer au cours des prochaines 48 heures.

« A la date du 27 juillet, sur 60.050 cartes reçues, 53.559 cartes sont déjà distribuées et il reste 6.491 cartes, soit un taux de retrait de 89,19 %. Ce qui montre que si des efforts sont encore faits d'ici les prochaines 48 heures, on peut arriver à un taux de retrait de plus de 90 %.

Le conditionnement du matériel électoral est en train d'être fait depuis vendredi dernier, aujourd'hui, nous allons achever ce conditionnement avec l'apport des imprimés restants », déclare le préfet de Kolda.

Des mesures sont également prises par l'autorité administrative pour prévenir tout désagrément lié à l'hivernage. Ce qui permettra ainsi d'éviter d'éventuelles perturbations du scrutin dans les bureaux de vote susceptibles d'être inondés en cas de pluies.

Le préfet a effectué jeudi, une tournée dans les lieux de vote pour faire le point de la situation et prendre les mesures nécessaires au cas où le ciel ouvrirait ses vannes ce dimanche.

C'est le cas notamment aux centres de vote logé à l'école élémentaire de Gadapara, à Joseph Baldé dans le quartier de Bouna Kane et à Abdoulaye Diallo à Doumassou.

Parallèlement, les sapeurs-pompiers ont également pré-positionné des motos pompes sur les lieux qui pourraient être affectés par des inondations pour évacuer l'eau afin de faciliter l'accessibilité de ces centres de vote aux électeurs.

Le camion déployé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique est arrivé vendredi à Kolda et les agents en charge de la question électorale sont en train de réceptionner le matériel manquant qui sera déployé ce samedi, dans les différents lieux de vote.

CIRCONSCRIPTION AMERIQUE DU NORD-OCEANIE : Bilan du dispositif électoral au Canada et aux Etats-Unis

Quelque 5 millions de Sénégalais sont appelés, dimanche 30 juillet, aux urnes pour le renouvellement de l'Assemblée nationale.

Dans la circonscription Amérique du Nord-Océanie, ils sont 16.010 électeurs, répartis entre le Canada et les Etats-Unis pour élire un député sur les 15 dévolus à la diaspora. Douze listes sont en concurrence.

A quelques jours du vote, l'heure est aux préparatifs et aux distributions des cartes. Au Canada, où il y a 3.499 inscrits, 3.142 cartes ont été imprimées. Il en reste 357. À la date du 23 juillet, ce sont 1.829 cartes qui ont été distribuées et 1.313 en souffrance.

Des cartes en souffrance

Le nombre de cartes retirées varie d'une ville à une autre. Dans la ville de Montréal, où la commission est passée deux fois et qui concentre l'électorat le plus important, 1.331 cartes ont étés retirées sur 1.977.

Au Québec, 242 sur 378. C'est à Toronto où le retrait est plus important, même si le nombre d'inscrits est faible ; sur 126 cartes, 93 ont été données à leurs propriétaires. A Winnipeg, 22 sur 123. À Edmonton, aucune carte n'a été retirée sur les 191 confectionnées.

Lamine Niang, coordonnateur de Pastef-Les-Patriotes à Montréal et chargé des élections de la coalition «Ndawi Askan Wi», tire le bilan de la distribution des cartes d'électeur : « Le premier passage de la commission de distribution des cartes s'est déroulé dans un climat extrêmement tendu, marqué par un manque total d'organisation et, d'autre part, par l'omission dans les listes électorales des personnes inscrites ou par la non disponibilité de leur carte d'électeur.

Pour le deuxième passage, les Sénégalais ont été informés deux jours seulement avant la venue de la commission. Par conséquent, beaucoup n'ont pas pu faire le déplacement pour aller retirer leurs cartes », a-t-il affirmé.

Bureaux de vote déplacés

Pour le premier jour, il fallait faire au moins 4 heures pour pouvoir récupérer sa carte. C'est au deuxième jour que « les choses se sont améliorées avec une attente de moins de deux heures », a constaté Arame War, la responsable des femmes apéritses du Canada.

Le président de la commission a refusé de faire le moindre commentaire sur la distribution des cartes en arguant qu'il travaille sous le contrôle de ses supérieurs.

Même son de cloche au niveau de l'ambassade du Sénégal au Canada. Au Canada, il y a 9 bureaux de vote repartis sur six villes (Edmonton, Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, Winnipeg).

Dans un communiqué, daté du 14 juillet, l'ambassade du Sénégal a fait savoir que les Sénégalais de Toronto et d'Edmonton ne pourront pas voter dans leur lieu de résidence parce que la législation canadienne ne permet pas le vote dans un lieu où il n'y a pas une représentation diplomatique.

Donc leurs bureaux ont été transférés à Ottawa. Ce qui irrite d'ailleurs Lamine Niang même s'il reconnaît que ce n'est pas la faute de l'ambassade. « Ils ne voteront pas parce que ces deux villes sont très éloignées d'Ottawa », estime le représentant d'Ousmane Sonko au Canada.

En route, il faut parcourir une distance de 448 km entre Toronto et Ottawa, soit environ 5 heures de voiture. Et il faut faire presque une journée entre Winnipeg et la capitale fédérale.

Aux États-Unis, c'est la confusion

Il est difficile de faire le point aux États-Unis. Les autorités consulaires ont refusé de répondre à nos questions malgré nos nombreuses relances téléphoniques. Ici, les listes électorales n'ont pas été distribuées aux partis ou coalitions engagés dans la course aux législatives.

La circonscription compte 12.541 inscrits. Mais les derniers chiffres communiqués, par le consul général du Sénégal à New York, El Hadji Ndagane Ndao, aux différentes coalitions et qui remontent au début de la campagne font état de 11.133 inscrits sur la liste définitive, soit un manque de 1.530. Selon toujours les chiffres du consul, 10.133 cartes sont disponibles.

Il en manque en total 878 cartes. Mais dans un courriel, en date du 21 juillet, adressé aux représentants politiques, le consul général les informe avoir reçu par Dhl un autre lot de 166 cartes.

Pas de chiffres officiels sur la distribution des cartes

Mais en ce qui concerne la distribution des cartes, Tekhe Gaye de la Coalition gagnante «Waatu Senegal» affirme que la situation aux États-Unis est identique à celle du Sénégal et des autres contrées.

Il ajoute : « Les gens se déplacent, une fois arrivés, on leur dit que leurs cartes ne sont pas sorties. Il est difficile d'évaluer le nombre de retraits ». À New York, par exemple, où il y avait 8.240 inscrits, seul 5.000 ont leur nom sur la liste définitive envoyée par le ministère de l'Intérieur.

Au total, 29 bureaux de vote seront ouverts le jour du scrutin dont 10 à New York, qui concentre l'essentiel des électeurs de la circonscription.

CIRCONSCRIPTION EUROPE DU SUD : Milan accueille « 65% de l'électorat sénégalais »

C'est l'une des circonscriptions les plus stratégiques, l'Europe du Sud fournit trois (3) des 15 députés de la diaspora.

Elle est composée du Portugal, de l'Espagne et surtout de l'Italie. Face à la péninsule ibérique, la botte italienne occupe, avec la région milanaise, une place importante avec une plus grande présence sénégalaise.

« Sur toute l'Italie, il y a 42 800 inscrits », confie, au téléphone, Rokhaya Ba Touré, la consul général du Sénégal à Milan, selon qui sa juridiction accueille « 65% de l'électorat sénégalais » en Italie.

« Le Consulat de Milan a reçu 27 595 cartes d'identité et d'électeur à la fois sur un total de 28 839 inscrits. 15 881 cartes distribuées pour 2 918 réclamations », poursuit la diplomate sénégalaise. Décompte arrêté au soir du vendredi 21 juillet.

Contrairement à ce qui se passe dans certaines villes au Sénégal ou même à Paris où le taux de distribution des cartes n'est pas totalement satisfaisant, le consulat de Milan ne connaît pas une grande affluence pour cette dernière semaine de campagne car « le travail a déjà été effectué ».

« Sur les huit régions de la juridiction milanaise, nous nous sommes déplacés pour délivrer les cartes aux électeurs.

Ainsi nous avons bien couvert les 33 centres de vote (pour 64 bureaux de vote) », ajoute-t-elle. L'Italie compte 101 bureaux de vote au total. Il y a 9 listes présentes sur toute sur toute l'Italie.

Le consulat général de Milan couvre le Nord et l'ambassade située à Rome s'occupe du Centre alors que le nouveau consulat du Sénégal à Naples (installé depuis moins d'un an) a autorité dans le Sud.

D'ailleurs dans le Sud, région de « Campania », sous le consulat de Naples, il y a « 1796 inscrits répartis dans cinq (5) bureaux de vote : trois (3) à Naples, un (1) en Salerne et un (1) dernier à Caserta », selon Modou Ndiaye, le responsable Apr de Naples.

Ce dernier juge que la campagne des législatives s'est bien déroulée dans l'ensemble. « Nous avons fait du porte-à-porte et des sensibilisations principalement pour convaincre nos concitoyens de voter la liste de l'espoir et de l'émergence qui est celle de la coalition Bby. Nous nous préparons à récolter ce que nous avons semé ».

MBOUR : Quelque 290 000 électeurs voteront dans 635 bureaux

Les Mbourois iront ce dimanche aux urnes pour choisir leurs deux députés. Pour ce scrutin, environ 290.000 mille électeurs se sont inscrits et voteront dans les 635 bureaux répartis dans les seize communes du département. Tout est fin prêt pour le bon déroulement du scrutin si l'on en croit la Commission électorale départementale autonome (Ceda).

Pour le département de Mbour qui constitue l'une des plus grandes circonscriptions électorales du pays, environ 290.000 électeurs se sont inscrits.

Mais, a fait savoir le président de la Ceda, M. Badji, 220.000 cartes ont été reçues au dernier décompte fait sur le retrait des cartes d'identité biométriques sur le territoire départemental, soit un taux de retrait de 65%.

Le département, a dit M. Badji, compte 212 lieux de vote pour 635 bureaux de vote. Ainsi, pour les besoins de ce scrutin, 635 contrôleurs et 221 superviseurs ont été formés et vont être déployés dans les différents bureaux et lieux de vote du département de Mbour.

Toutefois, a souligné le président de la Ceda, neuf lieux de vote, dont cinq dans la commune de Mbour (5), les communes de Saly-Portudal, Nguékokh, Joal-Fadiouth et Thiadiaye auront chacun deux superviseurs. Les 635 contrôleurs et 221 superviseurs sont convoqués ce samedi 29 juillet à partir de 15 heures en vue d'être acheminés à leurs lieux d'affectation respectifs.

Nioro prêt pour un scrutin libre et transparent

Le préfet Papa Malick Ndao et le président de la Commission électorale départementale autonome (Ceda), Dr El Hadj Ndiaye, promettent des élections libres et transparentes à Nioro où le taux de retrait des cartes d'identité biométriques est plus que satisfaisant. Selon le préfet, 91,28 % des cartes d'électeur ont été retirées.

A Nioro, 125.042 électeurs sont convoqués aux urnes, demain, pour élire les députés de la 13ème législature. Ils vont voter dans 338 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire départemental. D'après le préfet de Nioro, Papa Malick Ndao, toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement du scrutin. Le matériel électoral est en place.

« Tout est ok. Les sous-préfets ont reçu leur matériel, notamment les urnes, les isoloirs, les enveloppes, les bulletins des listes des différentes coalitions et partis et le petit matériel » a-t-il renseigné M. Ndao a fait savoir que les forces de sécurité sont à Kaolack et vont arriver ce matin à Nioro. Ils seront déployés, dès leur arrivée, dans leurs lieux d'affection.

« Nous allons renforcer la sécurité de certains lieux et bureaux de vote pour permettre aux populations d'accomplir, dans de bonnes conditions, leur devoir civique », a assuré le préfet. Pour ce qui concerne la distribution des cartes d'identité biométriques, le taux de retrait est satisfaisant.

Près 91,28 % des cartes ont été distribuées dans le département de Nioro du Rip. Le président de la Ceda, Dr El Hadji Ndiaye, qui était dans les deniers réglages, est revenu sur la formation, le week-end dernier, de 560 personnes, dont 338 contrôleurs et 222 superviseurs.

Ils se chargeront de superviser et de contrôler le vote. M. Ndiaye a indiqué qu'ils quittent Nioro aujourd'hui à partir de 10 heures pour leurs lieux d'affectation. Ces superviseurs et contrôleurs seront sensibilisés avant leur départ sur des nouvelles dispositions du Code électoral.

Région de Saint-Louis : Le matériel électoral déjà mis en place

Les autorités administratives de la région nord, sous la houlette du gouverneur Alioune Aïdara Niang, ont pris toutes les dispositions au moment opportun pour un bon déroulement du scrutin législatif dans le département de Saint-Louis, le delta et la vallée du fleuve Sénégal.

Au moment où nous écrivions ces lignes, des agents de la gouvernance s'activaient de toutes parts pour acheminer, avec l'aide de quelques manœuvres, une bonne partie du matériel électoral vers les communes de Ndiébène Gandiole, Gandon, Fass-Ngom, Mpal et les départements de Dagana et de Podor.

Selon le préfet Mariama Traoré Ngom, le département de Saint-Louis compte actuellement 29 centres et 306 bureaux de vote pour 154.209 inscrits. v«Le gros du matériel électoral a été reçu dans le département et les services impliqués travaillent d'arrache-pied pour procéder à son conditionnement afin d'assurer un bon déroulement du processus électoral», a-t-elle souligné.

Mme Mariama Traoré Ngom n'a pas manqué de rappeler que la formation des membres des bureaux de vote s'est déroulée dans de bonnes conditions et a permis de bien préparer ces derniers pour ces élections de dimanche.

Elle a laissé entendre que «7 commissions mobiles et 7 commissions fixes assurent la distribution des cartes d'identité biométriques à Saint-Louis et 10 commissions mobiles sont dans l'arrondissement de Rao pour faciliter le retrait».

A la date du 22 juillet 2017, près de 100.000 cartes d'identité biométriques ont été distribuées sur les 148.787 cartes reçues dans le département de Saint-Louis, et quelque 50.000 cartes attendent leurs propriétaires dans les différentes commissions administratives de distribution.

MATAM : Toutes les dispositions prises pour une bonne organisation...

L'autorité administrative est fin prête pour un bon déroulement du scrutin législatif. A Matam tout comme à Ranérou, toutes les dispositions ont été prises pour une excellente organisation.

Pour l'organisation des élections législatives, l'autorité administrative de Matam a reçu le matériel électoral depuis la semaine dernière, selon le préfet Diadji Dia. « Nous avons pris toutes les dispositions pour que le matériel soit disponible dans les lieux de vote », a-t-il déclaré.

Aussi, a-t-il dit, « les équipes sont fin prêtes pour mener à bien ce travail. Tout le matériel que nous avons reçu est déjà préparé pour qu'il soit acheminé dans les lieux de vote ».

Selon lui, les responsables des bureaux choisis parmi les agents de l'Etat seront formés avant le jour des élections pour leur permettre de comprendre la mission qui leur est demandée « afin qu'ils puissent l'accomplir convenablement le jour des élections ».

Pour le département de Matam, l'autorité administrative a reçu 22 notifications de plénipotentiaires sur les 47 partis ou coalitions en liste. Autrement dit, précise M. Dia, il y a des partis ou coalitions de partis qui n'ont pas désigner de mandataires à Matam. «

Les partis ou coalitions de partis qui n'ont pas désigné de plénipotentiaires ne pourront pas se faire représenter ni exercer un contrôle dans les lieux de vote », a précisé le préfet.

Et ce dernier d'indiquer que le plénipotentiaire est le représentant du parti ou de coalitions de partis auprès de l'autorité administrative chargée de l'organisation des élections.

Dans le cadre de ce scrutin, de l'avis du préfet de Matam, une réunion a été tenue la semaine dernière avec les plénipotentiaires pour leur expliquer leurs missions et leurs rapports avec l'autorité administrative régis par les dispositions du Code électoral.

A l'endroit des électeurs, l'autorité préfectorale rassure que toutes les dispositions ont été prises pour une parfaite organisation.

Elle en appelle à « l'esprit citoyen et républicain des uns et des autres » afin que les élections se déroulent dans le calme et de rentrer tranquillement chez eux après avoir exercé leur droit de vote. Toutefois, a-t-il tenu préciser, « les forces de défense et de sécurité seront sur tous les lieux de vote pour parer à toute éventualité ».

... Ranérou également prêt

A Ranérou, l'essentiel du matériel électoral a été réceptionné, selon le préfet du département, Amadoune Diop, qui assure qu'ils seront fins prêts avant la date du 30 juillet.

« Toutes les dispositions ont été prises pour l'acheminement du matériel électoral dans les centres de vote », a-t-il indiqué. Lundi dernier, l'autorité administrative a tenu une séance de formation pour le personnel chargé de l'organisation des élections. Par conséquent, a dit M. Diop, le département a été scindé en deux.

Les communes de Khoudallaye et Ranérou vont faire leurs formations le lundi. Hier, Louguéré Thioulé, et jeudi ça sera autour de la commune de Vélingara.

Le département de Ranérou compte 46 lieux pour un total de 62 bureaux de vote. A l'image de son homologue de Matam, le préfet de Ranérou appelle les électeurs à voter dans le calme et la sérénité.

« Que les élections se passent dans la quiétude et sans violences », dit-il. Toutes les dispositions ont été prises pour une excellente organisation de ces élections.

SEDHIOU : Un taux de retrait des cartes de 89,92 %

Le préfet du département de Sédhiou a indiqué, hier, que la situation sur le retrait des cartes s'est nettement améliorée. Sur 52 416 cartes reçues, 47 134 cartes ont été effectivement retirées par leurs propriétaires, soit un taux de 89,92 %. Un taux jugé satisfaisant.

Un lot moindre de cartes est encore attendu du ministère de l'Intérieur. « Si ce lot arrivait, on peourrai y ajouter les 5 282 cartes non encore retirées et procéder immédiatement à la distribution et nous sommes sûrs qu'en deux jours, nous les mettrons entre les mains de leurs propriétaires », a souligné le préfet Ibrahima Fall.

Il a rappelé les stratégies mises en œuvre pour atteindre le taux obtenu : la multiplication des commissions : 5 fixes et 13 mobiles qui ont sillonné tous les quartiers de Sédhiou et parcouru de nombreux villages du département.

Tous les membres des bureaux de vote ont également été formés pour mieux faire face à ces élections qui ont une certaine particularité : il y a une pléthore de bulletins - 47 - et le vote des militaires pour la première fois est jumelé avec celui des civils. Tout est fin prêt à Sédhiou pour les présentes élections.

MAMADOU KHOUMA, PREFET DE LOUGA : « Nous attendons l'arrivée de plus de 24.000 cartes »

Exactement 24.491 personnes attendent toujours la réception de leurs cartes d'électeur dans le département de Louga.

Le département de Louga avait enregistré 159.538 inscrits, mais à l'arrivée seules 135.047 cartes ont été effectivement reçues et mises à la disposition des commissions administratives. Constat : il existe donc 24.491 cartes d'électeurs encore à réceptionner.

« C'est un nombre important. Nous espérons recevoir ces cartes et les remettre à leurs propriétaires avant le jour du scrutin», a souligné, visiblement préoccupé, le préfet du département de Louga à son bureau hier. Mamadou Khouma en a profité pour se réjouir de la forte mobilisation des populations pour aller retirer leurs cartes.

« Plus de 80% des cartes disponibles ont été distribuées », a informé Mamadou Khouma, relevant aussi que tout le matériel électoral devant servir à l'organisation des législatives est en place.

« Pas de souci à ce niveau, tout le matériel est en place. Nous procéderons, dès vendredi soir, à son acheminement dans les sous préfectures », a assuré Mamadou Khouma. Il a ajouté que des superviseurs au nombre de 305 entrent en formation dès aujourd'hui. « C'est pour vous dire que nous sommes prêts », soutient le préfet.

Le département de Louga compte au total 162.341 inscrits répartis dans 305 centres de vote pour 452 bureaux de vote. La commune Louga avec ses 19 centres et 100 bureaux de votes concentre le plus grand nombre d'inscrits.

DIOURBEL : 101.618 électeurs pour 134 lieux de vote et 254 bureaux de vote

Avec un corps électoral 101 618 électeurs, le département de Diourbel compte 134 lieux de vote et 254 bureaux de vote. Le préfet, Ibrahima Fall, assure que tout le matériel est déjà en place pour une bonne organisation des élections.

Dans l'arrière cour de la préfecture de Diourbel, le matériel électoral commence à être conditionné. Urnes, bulletins de votes, enveloppes, imprimés de procès-verbaux sont tous mis dans des sacs et cartons.

Même les lampes torches ne sont pas oubliées. Tout est passé au regard par le préfet Ibrahima Fall qui, au milieu du matériel, veille à sa bonne répartition.

Le département de Diourbel, avec une carte électorale de 101 618 électeurs, compte 134 lieux de vote et 254 bureaux de vote.

Ces lieux et bureaux de vote sont répartis, pour la commune, 22 lieux de vote pour 112 bureaux de votes. Ce qui fait, pour le département, 254 bureaux de votes pour 134 lieux de vote.

Tout ce matériel devait être acheminé dans ces lieux et bureaux dans les meilleurs délais, selon le préfet Ibrahima Fall. Pour prendre les devants, il avait même, en compagnie de la Commission électorale départementale autonome, fait, en début de semaine passée, une tournée dans certains lieux de vote.

Une manière de vérifier la disponibilité des bureaux dans certaines écoles et les dispositions à prendre.

Côté matériel, le préfet avait annoncé avoir déjà conditionné le petit matériel électoral en attendant les bulletins et autres. Aujourd'hui, avec l'arrivée de cette deuxième partie du matériel, le préfet compte prendre toutes les mesures pour être prêt avant le 30 juillet, jour des élections.

« Nous avons même terminé le conditionnement de cette première partie du matériel. Les bulletins de vote, les imprimés comme les procès verbaux sont venus après ainsi que les les affiches.

Nous avions anticipé en terminant le conditionnement du petit matériel. Nous allons terminer ce conditionnement et mettre le matériel à la disposition des forces de l'ordre dans les meilleurs délais », a-t-il affirmé.

Côté retrait des cartes d'électeur, le préfet parle d'une bonne situation avec un taux de 80 % dans certains arrondissements du département comme Ndoulo et Ndindy. Pour la commune de Diourbel, le taux a évolué jusqu'à 76 %, selon le préfet, à compter de ce jeudi, contrairement au 56 % de la semaine dernière.

Les autorités administratives avaient déjà pris de nouvelles stratégies pour désengorger la préfecture qui recevait une grande affluence presque tous les jours. Des commissions mobiles s'étaient déplacées dans les quartiers pour délivrer les cartes d'électeur.

Des stratégies qui ont bien marché pour ainsi relever considérablement le taux de retrait dans le département de Diourbel et aussi dans la commune.

GOSSAS : L'administration locale fin prête pour un bon déroulement

Le préfet du département de Gossas, El Hadji Madické Dramé, a assuré que ses services étaient prêts pour garantir une bonne organisation du scrutin de ce dimanche.

Toutes les dispositions sont prises pour assurer une bonne tenue des élections législatives de ce dimanche dans le département de Gossas. La ferme assurance en a été donnée, vendredi, par le préfet du département El Hadji Madické Dramé.

« Nous pouvons affirmer que nous sommes prêts », a-t-il déclaré, ajoutant que la mise en place du matériel électoral sera terminée au plus tard ce samedi.

Le préfet Dramé indique, par ailleurs, que l'armée et la gendarmerie ont été réquisitionnées pour garantir la sécurité du vote.

« La gendarmerie s'occupera de la sécurité dans la commune de Gossas tandis que l'armée sera déployée dans les arrondissements de Colobane et Ouadiour », a-t-il dit.

Le préfet de Gossas a également confirmé qu'une formation avait été organisée au bénéfice des membres des bureaux de vote, en vue de leur rappeler les dispositions réglementaires qui régissent l'organisation du scrutin.

De même, ajoute-t-il, tous les plénipotentiaires ont été informés de l'avis du Conseil constitutionnel qui autorise exceptionnellement les électeurs n'ayant pas reçu leurs nouvelles cartes biométriques, à voter avec un récépissé d'inscription accompagné soit d'une carte d'identité nationale numérisée, d'une carte d'électeur numérisée ou d'un passeport.

La population électorale du département de Gossas compte 39.319 électeurs, dont 7.242 votent dans la commune de Gossas, 15.540 dans l'arrondissement de Colobane et 16.537 dans celui d'Ouadiour. Le département de Gossas dispose de 90 lieux de vote et 122 bureaux de vote.

Toutefois, le préfet Dramé précise que ce chiffre de 39.319 électeurs pourrait connaître une petite variation à la hausse avec « les votes hors bureaux originels » qui concernent les professionnels de la presse en mission le jour du scrutin hors de leur secteur de vote habituel, les contrôleurs et superviseurs du vote dans le même cas, entre autres cas.

Taux de retrait des cartes estimé à 85%

En charge du contrôle et de la supervision du scrutin, la Commission électorale départementale autonome (Ceda) déclare avoir pris toutes les dispositions pour la tenue d'élections libres et transparentes.

Selon son président Mamadou Diouf, les contrôleurs et les superviseurs seront tous à leur lieu d'affectation au plus tard ce samedi après-midi. Il informe également que des dispositions ont été prises pour garantir la sécurité et l'inviolabilité du transport des procès-verbaux de vote.

Selon le préfet El Hadj Madické Dramé du département de Gossas, le taux de retrait des cartes biométriques est estimé, ce vendredi, « à un peu moins de 85% ». Le préfet informe que 41.115 personnes ont été enrôlées dans le cadre de la confection des nouvelles cartes.

Mais tous ces électeurs ne voteront pas forcément dans le département de Gossas. C'est ce qui explique l'écart entre le nombre de personnes enrôlées et le chiffre de 39.319 électeurs du département.

Ziguinchor : Toutes les conditions sont réunies pour un déroulement correct

Toutes les conditions sont réunies pour que le scrutin de dimanche puisse se dérouler dans les meilleures conditions à Ziguinchor.

Selon le préfet du département, Ibra Fall, le matériel électoral a commencé à être mis en place dans les 65 lieux de vote qui sont retenus ici. Les forces de défense et de sécurité ont aussi reçu toutes les consignes nécessaires pour assurer une couverture correcte des 249 bureaux de vote.

Les membres des bureaux de vote ont également reçu la formation requise pour faire leur devoir. Par ailleurs, la Commission électorale départementale autonome (Ceda) est prête, d'après son président, Pierre-Marie Coly, à déployer 65 superviseurs et 249 contrôleurs sur le sur le terrain le jour du scrutin. « Ces superviseurs et contrôleurs ont déjà été outillés pour faire leur travail correctement », a assuré M. Coly.

Toutefois, le préfet a appelé une fois de plus les électeurs potentiels à « un sursaut citoyen » pour qu'ils aillent retirer leurs cartes rapidement.

M. Fall a révélé que 119 197 cartes sont en souffrance dans les 32 commissions administratives de distribution que compte le département. Il a déploré cet état de fait, indiquant que la distribution des cartes a souffert de beaucoup de lenteurs à cause de la faible mobilisation des électeurs.

En fait, c'est cette dernière semaine qu'on a constaté un regain de mobilisation, avec ces électeurs qui ont commencé à envahir les commissions administratives de distribution des cartes.

« Malheureusement, c'est cette situation que nous avions voulu éviter depuis le départ, en menant beaucoup d'actions de mobilisation et de sensibilisation. En vain », a regretté Ibra Fall.

Néanmoins, le préfet a lancé un appel à tous les acteurs du jeu démocratique pour qu'ils sachent que « le vote de dimanche est un moment de revitalisation de la démocratie dans notre pays, et non le moment pour se chamailler ».

TIVAOUANE : Tout est fin prêt dans le département

A 48 heures du démarrage du scrutin pour l'élection des députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale, le département de Tivaouane est fin prêt pour accueillir ses électeurs dans de bonnes conditions.

A l'instar de l'arrondissement de Méouane qui polarise 145 bureaux de vote, tout le matériel affairant à l'équipement correct d'un bureau de vote est déjà arrivé dans les sous-préfectures du département de Tivaouane.

Selon le maître des lieux, le sous-préfet de Méouane, Richard Birame Faye, qu'il s'agisse des isoloirs, des enveloppes, des cachets, de l'encre, des listes, des bulletins entres autres; « nous sommes bien dans les délais pour que le jour du scrutin tout soit mis en place », a-t-il confié. Outre l'arrondissement de Méouane, ceux de Pambal, Mérina Dakhar et de Ndiakhène sont logés à la même enseigne.

Du côté de l'organe de contrôle, le Commission électorale départemental autonome (Ceda) de Tivaouane, les superviseurs des 286 lieux de vote et les contrôleurs des 512 bureaux de vote que compte le département ont bouclé leur formation. Il ne reste plus qu'à organiser leur déploiement sur le terrain.

RUFISQUE : 80 % des cartes d'électeur retirés

Rufisque fait partie des départements qui enregistrent le plus fort taux de retrait des cartes biométriques. Ce taux est d'ailleurs de 80 % selon le préfet Baye Oumy Guèye qui a fait la situation électorale, hier à la préfecture. « Nous avons des raisons d'être satisfaits, parce que nous avions un taux de retrait de 76 %, il y a une semaine.

On est actuellement à 80 %, ce qui équivaut à 150.000 électeurs sur un nombre d'inscrits de 242.000 inscrits dans tout le département », a dit l'autorité administrative rappelant que le nombre d'électeurs a augmenté dans le département. De même que le nombre de bureaux et de lieux de vote.

Par rapport à la mise en place du matériel électoral, Baye Oumy Guèye a indiqué que tout est fin prêt. « Nous avons déjà reçu le matériel depuis quelques jours venant du ministère de l'Intérieur et depuis lors, nous avons travaillé avec le comité l'électoral pour l'éclatement de ce matériel dans les bureaux de vote ainsi que les sous-préfets, on procède à l'éclatement de ce matériel », a dit le préfet de Rufisque précisant qu'en relation avec le commandant du corps urbain, les forces de l'ordre sont affectées dans les 96 lieux de vote du département. La sécurisation des lieux de vote est donc assurée, selon Baye Oumy Guèye.

Fatick : « Tout se passera bien », selon le préfet du département

« Nous avons bon espoir que l'organisation du scrutin de dimanche se passera bien », a déclaré le préfet du département de Fatick, Mouhamadou Watt, ajoutant qu'à la date du 21 juillet, le taux de retrait des cartes d'électeur est de 85,29 %.

Les autorités administratives du département de Fatick sont, en effet, pleinement occupées aux préparatifs du scrutin du 30 juillet.

Au cours d'un entretien avec le Soleil, le préfet de Fatick a confirmé que le gros du matériel, à savoir les isoloirs, était en place depuis la semaine dernière suivi, ces derniers jours, par la mise à disposition des bulletins des candidats et des autres imprimés. Selon lui, une fois reçu, le matériel a été distribué dans les arrondissements tandis que les membres des bureaux de vote ont été déjà formés.

A présent, les autorités attendent les forces de sécurité qui seront déployées dans les localités du département à la veille du scrutin.

Le préfet Watt informe que le département de Fatick compte 148.736 électeurs et 213 lieux de vote qui regroupent 356 bureaux de vote.

Sur la situation de retrait des cartes dans le département de Fatick, le préfet indique qu'à la date du 21 juillet, sur 121.841 cartes reçues, il en a été distribué 102.711 et 19.130 restent encore à l'être, soit un taux de retrait de 84,29%.

Pour permettre aux populations de disposer de leurs cartes à temps, le préfet rappelle que les commissions administratives ont été démultipliées.

« Avec cette opération, nous avons fait une exception dans le département qui compte à présent 46 commissions mobiles de distribution des cartes. A cet effet, des commissions ont été dédiées aux villages limitrophes de la commune de Fatick », précise-t-il.

DEPARTEMENT DE MBACKE : 340.587 électeurs répartis dans 747 bureaux de vote

Dans le département de Mbacké, tout le matériel électoral est en place depuis au moins cinq jours. On dénombre 340.587 électeurs, 747 bureaux de vote éparpillés dans 148 lieux de vote.

Tout est fin prêt pour le bon déroulement du scrutin de dimanche dans le département Mbacké qui reste la troisième plus grande circonscription électorale du pays après Dakar et Pikine avec 340.587 électeurs. Le dernier lot du matériel électoral constitué de bulletins de vote est arrivé dans la nuit du mardi au mercredi.

Dès leur arrivée par un camion gros porteur à la préfecture, ils ont été dispatchés dans les différentes communes. Une semaine plutôt, le gros du matériel électoral, à savoir les isoloirs, les urnes, le petit matériel bureautique, avait été réceptionné par le préfet Mouhamadou Lamine Mané.

Dans la journée du mardi, l'autorité administrative, en compagnie des membres de la Commission électorale départementale autonome (Ceda) et les forces de défenses et de sécurité, a dirigé une tournée de reconnaissance de l'ensemble des bureaux de vote dans la commune de Mbacké où l'on compte 35.518 électeurs répartis dans 71 bureaux de vote et 12 lieux de vote.

Dans l'arrondissement de Taïf, on dénombre 35 bureaux de vote pour 13.986 électeurs. Dans l'arrondissement de Kael, les bureaux de vote sont au nombre de 59 pour 14.618 électeurs.

Quant à l'arrondissement de Ndam, il polarise à lui seul plus de 70 % des électeurs du département de Mbacké, soit 276.465 électeurs sur 340.587. Du coup, cet arrondissement se retrouve avec l'essentiel des bureaux de vote, c'est-à-dire 583 bureaux sur les 747 au niveau départemental.

Mais contrairement à la commune de Mbacké et aux arrondissements de Taïf et de Kael, presque la totalité des bureaux de vote dans l'arrondissement de Ndam, plus particulièrement dans la commune de Touba Mosquée, sont constitués d'abris provisoires (560 sur 583). Lesdits abris provisoires ont tous été déjà installés.

Et par rapport aux scrutins présidentiels et législatifs de 2012, le préfet de Mbacké assure que tout a été mis en œuvre pour que les membres des bureaux de vote devant siéger dans ces abris provisoires soient dans de bonnes conditions. « Les abris provisoires ne signifient pas abris de fortune.

Avec Sénégal Bâche, les conditions sont sans commune mesure avec ce qui se passait les années passées. Des dispositions particulières ont été prises dans ce sens », a affirmé M. Mané.

En ce qui concerne la Ceda, elle va déployer sur le terrain 748 superviseurs et 179 contrôleurs lesquels ont déjà subi, entre mardi et mercredi, une formation sur le processus électoral. Jusqu'ici, celui-ci s'est bien déroulé dans le département de Mbacké avec notamment une campagne électorale sans heurts et sans violences.

Le préfet Mouhamadou Lamine Mané lance un appel à tous les acteurs politiques de la zone à faire preuve du même sens de la responsabilité pour qu'on ait des élections transparentes et apaisées.

KAFFRINE : L'administration dit être prête

Dans les départements de Kaffrine, Birkélane et Malem Hodar, toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement du scrutin le 30 juillet prochain. L'assurance a été donnée par les préfets des trois circonscriptions administratives.

A Kaffrine, les autorités administratives ont pris toutes les dispositions pour un bon déroulement du vote le 30 juillet prochain.

C'est ce que nous a confié hier, Mamadou Diouf, adjoint au préfet du département de Kaffrine. « Nous sommes prêts. Nous avons installé le matériel électoral. Nous sommes descendus sur le terrain pour une bonne organisation. Le dispositif fonctionne bien.

Actuellement, nous sommes en train de distribuer les cartes de mandataires. », a précisé M. Diouf. Il a rappelé que le 26 juillet dernier, le préfet Mame Less Cabou a organisé un séminaire de formation pour les membres des bureaux de vote.

« Au cours de ce séminaire, il y a eu un échange avec l'ensemble des membres des bureaux de vote qui ont reçu chacun un guide », a ajouté l'adjoint au préfet. Du côté de la Ceda, les responsables soutiennent également être prêts.

« Nous avons recrutés et formés 200 contrôleurs et 126 superviseurs. Actuellement, ils sont venus récupérer le matériel.

Nous sommes prêts », a fait savoir Elimane Malick Gaye, le président de la Ceda. Pour le département de Kaffrine, souligne M. Gaye, il y a 75.574 électeurs inscrits.

« Nous avons 75.574 inscrits pour le département. Ce qui correspond au nombre de cartes qu'on aurait dû recevoir.

Finalement, nous avons reçu 62.386 cartes. 56.321 ont été distribuées à la date du 26 juillet dernier soit un taux de 90%. Il reste 6.065 à distribuer », a précisé le président de la Ceda.

Du côté de Malem Hodar, le préfet Mamadou Guèye que nous avons joint soutient, à son tour, que toutes les dispositions ont été prises. « Les membres des bureaux de vote ont été formés et sensibilisés.

Le matériel électoral est sur place. Nous sommes prêts », a, au bout du fil, M. Guèye. Le département de Malem Hodar, avec ses sept communes, compte 33.173 électeurs répartis sur 87 lieux de vote pour 107 bureaux de vote.

Saïd Dia, préfet du département de Birkélane que nous avions rencontré en début de semaine, affirmait que l'administration était prête pour le scrutin du 30 juillet. Ce département de huit communes abrite 42.998 électeurs.

Ils vont voter dans 121 bureaux de vote répartis dans 85 lieux de vote. La campagne électorale s'est bien déroulée dans l'ensemble de ces trois départements. Aucun incident n'a été signalé.

Place au vote à Tambacounda

La campagne électorale, dans l'ensemble, s'est bien déroulée, malgré quelques heurts notés en milieu rural et des joutes oratoires violentes.

Le taux de distribution des cartes biométriques faisant office de cartes d'électeur était de 75,48 % à Tambacounda où plus de 63 commissions fixes et mobiles sont déployés, selon le gouverneur El Hadji Bouya Amar.

La région a totalisé 232.506 inscrits à l'issue de l'opération de refonte totale du fichier qui a été bouclée le 23 avril dernier, les 21 commissions d'enrôlement avaient dépassé le potentiel électoral qui était de 199.398 inscrits, en décembre 2016. Il est retenu 662 lieux qui vont abriter 835 bureaux de vote.

Les derniers affrontements dans le département de Koumpentoum, avec une dizaine de blessés graves, des motos brûlées, entre Bby et la coalition gagnante « Wattu Senegaal » en plus de quelques situations malencontreuses dans la zone de Dogga Babacar ont entaché une campagne électorale dans la région orientale, partie pour être des plus clames.

Ces violents affrontements se sont produits dans le village de Kaba, commune de Kahéne, au sud de Koumpentoum.

Tout serait parti de la volonté de la coalition Bby, dirigée par la tête de liste, Sidy Traoré, de tenir un meeting dans ce village, malheureusement pour lui, la coalition gagnante « Wattu Senegaal » devait aussi tenir son meeting dans le même village.

Des jets de pierres ont été échangés de part et d'autre. Le bilan : une dizaine de blessés des deux côtés, des motos brûlées. Le gouverneur El hadji Bouya Amar a regretté ces violences malgré les appels au calme.

Il indique que ces citoyens doivent tout faire pour maintenir la paix durant ces 21 jours où tous les candidats sont autorisés à faire la promotion de leur liste et la course aux électeurs mais dans la paix et la sécurité.

De manière générale, la situation est devenue stable et calme sauf trois incidents qui se sont passés en rase campagne mais déplorables, selon le gouverneur de Tambacounda.

Contre les auteurs de ces rixes et bagarres sur les lieux publics, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur, même après les élections, selon M. Traoréce. Ils ont commis des infractions punies par la loi et la morale.

Le taux de distribution des cartes biométriques faisant office de cartes d'électeur était de 75,48% à Tambacounda où plus de 63 commissions fixes et mobiles sont déployées, selon le gouverneur El Hadji Bouya Amar.

A la date du 21 juillet, nous étions à 75,90 % de retrait des cartes", a noté le gouverneur, estimant que de ce fait, "à Tambacounda, ce taux a sûrement évolué entre temps.

Le département de Tambacounda enregistre, à la même date, le plus fort taux de retrait, avec 79,90%, suivi de Goudiry (77,74%), Koumpentoum (72,96%) et Bakel (68,66%). Il a noté qu'en ce moment, "63 commissions fixes et mobiles fonctionnent pour booster la distribution des cartes".

Si des "aléas" sont à signaler dans la distribution des pièces, cela "ne peut déteindre en rien sur le travail fourni par l'administration pour la distribution des cartes d'identité biométriques", soutient le gouverneur de Tambacounda.

M. Amar a tenu à rappeler qu'au Sénégal, "le vote n'est pas obligatoire", même si "l'ambition de tous les acteurs de l'État est d'amener tous les citoyens à exercer ce droit pour exprimer librement leur voix par le vote».

Il a invité à prendre en compte, dans l'analyse, de l'impact du niveau de distribution des cartes sur le déroulement des élections, le fait qu'avec la fusion de la carte d'électeur et de la carte nationale d'identité, "beaucoup de personnes qui ne sont pas intéressées par le vote", se sont fait enregistrer auprès des commissions d'enrôlement.

La région de Tambacounda avait totalisé 232.506 inscrits à l'issue de l'opération de refonte totale du fichier, qui a été bouclée le 23 avril dernier.

Les 21 commissions d'enrôlement réparties sur le territoire régional avaient dépassé le potentiel électoral de la région qui était de 199.398 inscrits, en décembre 2016, avait indiqué l'officiel en début mai. Le gouverneur a proposé deux explications possibles des difficultés qu'ont certains pour entrer en possession de leur document.

L'une concerne, selon lui, ceux qui s'étaient inscrits dans des localités éloignées de leur circonscription électorale, au début des opérations d'enrôlement où les commissions étaient nationales, et dont les cartes une fois confectionnées ont été envoyées dans ces mêmes localités. Beaucoup ont oublié cet aspect, a-t-il noté.

L'autre piste d'analyse a trait au fait que Tambacounda est une zone de prédilection des transhumants venus de diverses parties du pays, lesquels transhumants se sont inscrits sur place.

Ces pasteurs nomades sont ensuite rentrés chez eux pendant l'hivernage sans avoir retiré leur carte, à en croire le gouverneur. La même situation est valable, selon lui, pour les ouvriers qui étaient employés dans les ouvrages du Programme d'urgence pour le développement communautaire (Pudc).

BIGNONA : Le matériel électoral déjà déployé, y compris dans les 9 îles de Kataba 1

L'autorité administrative a déjà mis en place le matériel électoral dans les différents lieux de vote du département de Bignona, y compris dans les 9 îles de l'arrondissement de Kataba 1.

Les conditions sont réunies pour une bonne organisation du scrutin le 30 juillet 2017. L'assurance a été donnée par le préfet de Bignona, Amadou Lamine Guissé. C'était, hier, au cours d'un entretien.

Les isoloirs, les urnes, les bulletins, les enveloppes sont déjà acheminés dans les différents lieux de vote. « Tout le matériel lourd est déjà sur place; les isoloirs, les urnes, les procès-verbaux ont été convoyés.

Nous avons commencé la mise en place y compris à Thionk-Essyl », informe le préfet du département de Bignona, Amadou Lamine Guissé.

L'administration a intégré les conditions particulières de ce département qui compte au moins une dizaine d'îles dans le Kataba 1. Ces îles ont déjà réceptionné leur matériel.

« Les sous-préfets ont également commencé à mettre en place le matériel surtout dans l'arrondissement de Kataba 1 où il y a 9 îles », a indiqué le préfet de Bignona.

L'autorité administrative a apprécié le taux de retrait des cartes. Il est convaincu qu'il sera amélioré d'ici à la fin de la campagne électorale, c'est-à-dire samedi. Le département de Bignona avait une demande de production de 109.723 électeurs.

« A ce jour, nous avons reçu 107.172 cartes. Globalement il nous reste 2000 cartes que nous espérons avoir d'ici samedi. Nous avons distribué, à la date du vendredi dernier, 78.173 cartes.

Nous avons un stock de 28.999 cartes », renseigne le préfet Amadou Lamine Guissé. Il a invité les populations à aller retirer leur carte et surtout à voter dans le calme et dans la paix. « Une élection n'est qu'une étape dans la vie de notre nation. Nous devons tous œuvrer à faire avancer le Sénégal », s'est exprimé le préfet.

RUFISQUE : Prières pour des élections dans la paix

Pour des élections apaisées et sans violence, des imams et oulémas de Rufisque ont prié hier à la grande mosquée de Arafat.

Sous la houlette de Serigne Habib Sakho ibn El Hadji Ibrahima Sacko, ces dignitaires musulmans ont procédé à un récital du saint Coran et à des invocations du nom de Dieu pour que la paix règne au Sénégal avant, pendant et après les législatives de demain.

L'un d'entre eux, l'imam Abdoul Aziz Ndoye, a appelé la classe politique sénégalaise à plus de retenue. Il a exhorté les hommes politiques à faire preuve d'un esprit de dépassement pour préserver les intérêts de notre cher Sénégal.

Pour lui, il est souhaitable que les populations puissent vaquer à leurs occupations au lendemain des législatives. Ce qui ne peut se faire que dans un esprit démocratique et patriotique, selon le chef religieux.