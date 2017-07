Ile Maurice: Manifeste électoral - Plus de promesses que d'actions

Le congé maternité étendu de deux semaines, une brigade spéciale pour combattre la prostitution infantile et l'exploitation de mineurs sur Internet, un «sexual protection order» pour protéger les enfants à risque : Le congé maternité a, en effet, été étendu. Quant au projet de loi, on attend toujours.

Toutefois, il y a eu la fusion de la MPCB et la Bramer Bank avec un segment pour les petites et moyennes entreprises (PME). La MauBank octroie des prêts à un taux d'intérêt de 3 % aux PME.

Indépendance de l'ICAC et de la police : Une grande avancée pour les policiers qui peuvent se syndiquer. Par contre, difficile de dire que l'ICAC et la police opèrent indépendamment. Surtout avec l'affaire Soodhun !

Logement : On avait l'impression que cette promesse allait être réalisée. Mais au début, ce sont des maisons dont la construction avait débuté sous l'ancien régime qui ont été inaugurées. En deux ans et demi, la construction de logements sociaux est moins conséquente que ce qui était prévu.

Salaire minimum : Cela a pris plus de trois mois. Mais on est sur la bonne voie.

Pension de vieillesse : Première mesure prise. À la veille du Nouvel an de 2015, les personnes du troisième âge se sont retrouvées avec plus d'argent.

Garantir la liberté d'opinion : Les Mauriciens sont libres de s'exprimer et, en écoutant les radios privées, on constate que chacun est libre de son opinion.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.