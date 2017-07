Ile Maurice: Retnon Pyneeandee - «Autant arrêter la retransmission des débats... »

Durant son service à la MFPA, Retnon Pyneeandeee croise Anerood Jugnauth. Plus tard, avant 1982, les deux hommes se rencontrent régulièrement chez le professeur de leçons de leurs enfants. «J'y accompagnais ma fille et sir Anerood Jugnauth y conduisait Pravind», confie-t-il.

Pendant cette période, Retnom oeuvre dans le champ syndical. Il fait partie de la direction de la Fédération des Syndicats du Service Civil (FSSC) et vit des moments épiques dans les années 70, en compagnie de feu Clément Mootoo et Jack Bizlall, entre autres.

L'ex-élu, toujours agile malgré ses 85 ans, s'adonne régulièrement à un rituel matinal pour garder la forme. «Tous les matins, je me réveille à cinq heures et je fais une marche le long de la promenade Roland Armand», confie l'ancien parlementaire.

L'ancien parlementaire mène une paisible vie de retraité. Il tient compagnie à son épouse et partage son temps entre la lecture, la télévision et la discussion avec ses voisins d'immeuble.

