L'Institut national de sécurité sociale a procédé dernièrement au lancement de l'opération de paiement des prestations sociales en territoire de Gungu au grand enchantement des principaux bénéficiaires. De quoi rendre une fière chandelle à l'ancien vice-Premier ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiashi, qui en avait balisé la voie.

Le Pr Willy Makiashi, ancien vice-Premier ministre chargé de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale (ETPS) a de bonnes raisons de s'estimer heureux.

L'engagement qu'il avait exprimé en son temps lorsqu'il assurait la tutelle de l'Institut national de sécurité sociale (INSS), celui de l'accompagner dans l'accomplissement de la mission sociale que le gouvernement lui assignée, est en train aujourd'hui de porter ses fruits.

La régularité du paiement des prestations sociales qui était son crédo est désormais une réalité à l'INSS.

Périodiquement, en effet, les centres de gestion de cette caisse sociale disséminés à travers toute l'étendue du pays s'activent pour libérer le dû des pensionnés, des veuves et des orphelins au nom d'une sécurité sociale bien garantie.

Dans cette dynamique sociale, le territoire de Gungu n'est pas en reste comme en témoigne la cérémonie qui a eu lieu le jeudi 27 juillet.

Cadre choisi : l'hôtel de Gungu (ex-hôtel Mukoko) où il a été procédé au lancement des prestations sociales à terme échu du premier trimestre par la direction provinciale de l'INSS représentée à cette occasion par Guy Giboba ainsi que par Mbuba Léopold, responsable de l'antenne de Gungu.

C'était en présence de l'administrateur du territoire de Gungu, de quelques députés nationaux et provinciaux et des sénateurs de la circonscription de Gungu et d'autres officiels.

Une première dans l'histoire de ce territoire pour lequel le Pr Willy Makiashi s'est investi personnellement pour le tirer des méandres de l'oubli dans la priorisation des intérêts à l'échelle nationale.

À noter au passage que l'ex-VPM s'est battu bec et ongles auprès des hautes instances du pays pour obtenir aujourd'hui l'érection du bâtiment abritant la direction provinciale de l'INSS/Bandundu ainsi que l'installation de l'antenne de Gungu. Autant dire que c'est grâce à ses efforts inlassables que l'évÈnement du 27 juillet a été possible.

C'est à la lumière des recommandations du président de la République, Joseph Kabila Kabange, que ce digne fils du terroir, de surcroit l'un de hauts cadres du Parti lumumbiste unifé (Palu) d'Antoine Gizenga, s'emploie depuis qu'il était aux commandes de la vice-primature de l'ETPS, à disposer des solutions idoines pour changer le train de vie des Congolaises et Congolais en général et ceux de la province du Kwilu en particulier.

Le Palu a comme base idéologique, le socialisme démocratique axé sur le bien-être social de la population.

À ce propos, Willy Makiashi ne cesse de traduire en acte le vœu du Palu d'assurer le bien-être social des populations. Ses actions sur le plan social ne se comptent plus.

Avec l'implantation de l'antenne provinciale de l'INSS à Gungu, il a offert là une réelle opportunité à la frange juvénile du Kwilu principalement à travers la création des centaines d'emplois que cela pourrait générer. La province du Kwilu et sa population en seront assurément les grandes bénéficiaires.

À l'instar de l'INSS, Willy Makiashi s'est battu pour l'ouverture de l'antenne provinciale de l'Office national de l'emploi (Onem) à Gungu dont le déploiement est imminent.

L'homme n'est pas à sa première réalisation à Gungu qui mise sur son dynamisme, son esprit managérial et son sens d'innovation pour se hisser dans le giron des entités de base qui comptent en termes de développement.

Cet inconditionnel d'Antoine Gizenga a, par ailleurs, procédé à la distribution des tôles dans autant de secteurs, villages et écoles que compte Gungu.

La réouverture de la route nationale n°1 axe Gungu - Lozo - Mukedi - mission Ngashi - Louange/Luhelo pour déboucher sur Tshikapa est aussi à mettre à son actif.

L'on peut également épingler l'installation d'un nouveau bac à deux moteurs sur la rivière Louange en amont du pont Louange.

En outre, l'installation du réseau Airtel n'a vu le jour en territoire de Gungu et ses environs que sur la base d'un contrat qu'il signa avec Airtel Congo pour le désenclavement communicationnel de Gungu. Ce n'est pas tout.

L'ex-VPM s'est également illustré dans l'érection d'un centre de santé construit à Kinzamba (secteur de Lozo) qui n'attend plus que son inauguration.

La construction d'un bâtiment moderne de haute facture au chef-lieu du secteur de Kondo fait aussi partie de ses innombrables réalisations.

En outre, plusieurs filles et garçons sont pris en charge dans le cadre d'un partenariat avec une fondation canadienne dénommée « Sève de vie » que dirige l'abbé Jean Chrysostome Zoloshi.

Dans la foulée, il y a lieu d'intégrer aussi la prise en charge des élèves du petit séminaire de Laba (diocèse d'Idiofa), du Lycée Siama (diocèse de Kikwit), du collège Ufuta et de la mission catholique Kilembe (diocèse d'Idiofa, territoire de Gungu).

À l'institut d'application Idap, à l'ISP Mukedi et au lycée Mulanda à Ndunda Musenge (territoire de Gungu), Willy Makiashi s'est illustré notamment dans l'appui à toutes les paroisses du diocèse d'Idiofa qui s'étend jusqu'en territoire de Gungu, sans oublier la réfection des dortoirs du lycée Totshi, avec à la clé, la distribution des tôles, des lits, etc.

Enfin, ce cadre du Palu est en train d'ériger une station-service dont les matériels et le terrain ont été réunis depuis 2012 à la cité de Mukedi sur la nationale n°1 en récompense à l'accueil sans précédent réservé par la communauté locale au chef de l'État lors de son dernier passage, en transit pour Tshikapa.

Toutes ces actions de haute portée sociale traduisent tout l'intérêt que le Pr Willy Makiashi accorde au territoire de Gungu qu'il veut tirer de la pauvreté et du sous développement via des actions sociales de grande envergure portées par un leadership responsable. Un pari qu'il est en train de réussir à force d'abnégation et de volonté.