Maroc/Congo-Kinshasa: Jeux de la Francophonie - La RDC privée de la finale par le Maroc

Les Léopards U20 de la RDC ont été privés de la finale du tournoi de football des huitièmes Jeux de la Francophonie, le 28 juillet, au stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan par les Lionceaux d'Atlas du Maroc.

Les jeunes poulains d'Éric Tshibasu Ike ont pourtant livré une partie de facture, péchant surtout au niveau de la finition. Les deux attaquants Nathan Nsumbuka et Chadrac Muzungu Lokombe n'ont pas été efficaces dans la surface de réparation marocaine.

Le but assassin des Lionceaux a été inscrit par Hamza Hannouri à la 84e, lui qui venait de monter quelques minutes seulement sur le terrain à la place de Bari.

Il a réussi à se démarquer de la défense à trois d'Éric Tshibasu et de glisser le ballon entre les jambes du gardien de but Jackson Lunanga, offrant de fait la place de finale au Maroc au sein duquel on a retrouvé un jeune prometteur meneur de jeu, Kiyini Sofiane qui joue à Chievo Verone en Italie.

Même s'ils n'ont pas pu avoir une médaille d'or ou d'argent, les Léopards de moins de 20 ans ont fait montre de maturité dans le jeu, et constituent un bon vivier pour les Léopards séniors. Et c'est du reste le but de cette équipe, tel que le rappelle assez souvent le sélectionneur de ces jeunes Éric Tshibasu.

« ... Nous étions venus ici dans le but de faire évoluer les jeunes, de les former pour que nous puissions avoir des joueurs qui sont prêts pour l'équipe A, c'est le but des catégories des jeunes, je le répète tout le temps... », déclarait-il en exclusivité au Courrier de Kinshasa.

Somme toute, le fait d'atteindre la demi-finale des Jeux de la Francophonie est une expérience importante pour l'équipe entraînée par Éric Tshibasu, en vue des échéances futures.

L'on rappelle que la Côte d'Ivoire s'était offert l'autre place finaliste en battant le Mali par deux buts à un au terme d'une partie fort disputée sur le plan du rythme et d'engagement physique. Et la petite finale devrait opposer, le 30 juillet, la RDC au Mali.