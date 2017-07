Une formation en coaching et une aptitude à accompagner et encadrer les jeunes en milieu professionnel représentent autant d'atouts.

« Seul le candidat ayant rempli les conditions et s'étant classé en ordre utile peut être nommé et affecté dans le ministère ou le service intéressé », précise le ministère.

Il est important de les tester sur le terrain. En effet, de nombreuses sociétés de placement appuient sans réserve une telle démarche pour répondre de manière de plus en plus efficace aux attentes du marché de l'emploi en RDC.

Le ministère de la Fonction publique recrute un personnel compétent dans le cadre de la politique de rajeunissement de l'Administration publique. Premier constat de taille : le processus de recrutement engagé est l'une des plus importantes réformes du pays en termes d'impact et de mobilisation des ressources humaines.

Enfin, il y a l'étape ultime qui concerne l'organisation des épreuves orales et écrites à Kinshasa et dans les chefs-lieux de province du candidat présélectionné.

