Congo-Kinshasa: Attaque du grand marché de Kinshasa - Les présumés auteurs officiellement présentés par la police

La police nationale congolaise (PNC) a présenté, le 28 juillet, les auteurs présumés des attaques qui ont endeuillé Kinshasa entre mai et juin derniers, ciblant les prisons et cachots, les commissariats de la police et le grand marché de Kinshasa.

Ils étaient au nombre de quinze dont une femme, ces présumés auteurs des différentes attaques ayant endeuillé la ville de Kinshasa entre mai et juillet derniers.

Ces délinquants étaient officiellement présentés le vendredi 28 juillet au siège de la police nationale au cours d'une cérémonie furtive et sobre à laquelle ont pris part quelques autorités militaires et politiques du pays.

Pour la police, cette présentation consacrait le dénouement en partie de la traque menée contre ces criminels dont certains courent encore les rues.

Il s'agit d'un groupe hétéroclite composé des jeunes venus de divers horizons, unis pour le besoin de la cause, et mû par un seul idéal, celui de mettre Kinshasa à feu et à sang en créant une situation trouble.

À en croire le porte-parole de la police, l'essentiel du groupe est constitué des miliciens de Kamuina Nsapu dont deux venus expressément de Kananga pour assurer les rites initiatiques censés les rendre invulnérables.

« Les attaques récentes de Kinshasa sont l'œuvre des criminels recrutés à Kinshasa dans un réseau du mouvement insurrectionnel ayant servi sous le label de Kamwina Nsapu et instrumentalisés par certains politiciens », a martelé le colonel Pierrot Mwanamputu.

Certains d'entre ces bandits seraient recrutés parmi les motocyclistes communément appelés « Wewa » en provenance du Kasaï où ils s'affichaient sous le label Kamuina Nsapu.

Les combattants de l'UDPS auraient également été identifiés parmi les assaillants, a soutenu le colonel Pierrot Mwanamputu à l'instar de Ben Tshimanga (agent de protocole au secrétariat général de ce parti) présenté comme le cerveau moteur des attaques lancées contre Kinshasa.

Ce criminel, d'après la même source, aurait participé à toutes les attaques et c'est lui qui aurait poignardé mortellement l'administratrice du marché central de Kinshasa Chantal Mboyo.

« Tshimanga Ben Tshimanga a affirmé avoir été recruté le 14 mai 2017 par la branche kinoise de la milice de Kamwina Nsapu au siège de l'UDPS à Kinshasa », a révélé le porte-parole de la police.

Des affirmations que l'UDPS rejette et qu'elle met sur le compte de la provocation. « C'est de la provocation pure et simple que d'impliquer l'UDPS dans ces montages. L'UDPS a toujours prôné les méthodes pacifiques.

Ces déclarations de la police sont l'œuvre de la famille politique du président Kabila », a aussitôt réagi Augustin Kabuya, porte-parole du parti.

Ces malfaiteurs sont accusés d'avoir perpétré les récentes attaques criminelles de la prison de Makala, du Parquet de Matete, du commissariat de la police Funa et du grand marché central de Kinshasa. Ils ont été remis au parquet pour la suite de la procédure jusqu'à l'ouverture des procès.