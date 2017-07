Cote d'Ivoire: Jeux de la Francophonie - La RDC avec deux médailles en or

La RDC occupe la douzième position au classement des médailles des huitièmes Jeux de la Francophonie alors que les lampions devraient s'éteindre le 30 juillet.

Le Congo démocratique a remporté une médaille en or par le marathonien Diemerci Makorobondo Salukombo et une deuxième en culture par l'entremise de Moussoki Mitchum en contes et cintreurs.

La lutteuse Ania Mabunga Menga s'est offert une médaille de bronze dans la catégorie de moins de 69 kg, alors que la judokate Carole Imongo a remporté, elle aussi, une médaille de bronze chez les moins de 78 kg.

Les Léopards football U20 étaient à la recherche d'une médaille de bronze contre les Aiglons U20 du Mali le dimanche alors que le journal était déjà sous presse.

Avant la clôture des jeux, la France menait déjà au nombre des médailles glanées avec un total de quarante-sept, dont vingt et un en or.

Le Canada disposait déjà de trente-cinq médailles dont douze en or, et avant la finale contre la Côte d'Ivoire en football, le Maroc comptait déjà quarante médailles dont douze en or, se classant troisième.