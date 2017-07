Cote d'Ivoire: La chanteuse Moona offre au Sénégal sa deuxième médaille d'argent aux Jeux de la francophonie

"La non- assistance à autrui, les difficultés rencontrées par les artistes demandent de la patience, de la persévérance", analyse Fanni Faya qui estime que sa médaille d'or est "grand honneur pour mon pays et l'Afrique centrale".

Le public qui scandait son nom avant la montée de "Moona" sur scène a été régalé avec les trois chansons plus une intro sur l'artiste, "petites addictions et contradictions qui font des artistes des êtres fragiles et forts en même temps".

Et "Moona" qui manque de mots pour expliquer sa satisfaction d'ajouter : "On va encore travailler, je vais dépasser l'âge, sinon j'allais revenir chercher l'or dans quatre ans".

L'artiste qui a d'ailleurs jugé le public "magnifique, super accueillant, et chaleureux" a estimé que "la connexion est passée rapidement entre elle et le public".

