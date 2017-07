Guinée: Dinguiraye - Vers l'éclatement du RPG arc-en-ciel ?

Certains militants du parti RPG arc en ciel rencontrés estiment que N'Fadji Bérété use ses relations avec certains hauts cadres de l'Administration pour s'imposer non seulement à Dinguiraye mais aussi dans certaines préfectures de la Haute Guinée, notamment Kankan, Siguiri, Mandiana, Dabola...

Selon le secrétaire général du parti, « le communiqué de N'Fadji Bérété est faux, il est nul et non avenu.

Le premier a été signé du nommé N'Fadji Bérété, un militant dudit parti, ledit communiqué a convoqué une réunion de tous les militants et sympathisants du RPG, le Dimanche 30 juillet chez feu Sara Traoré (ancien Sotikemo de la ville), quant au second il a été signé du secrétaire général du RPG arc en ciel, Elhadj Mamoudou Cissoko.

