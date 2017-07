Guinée: Le représentant résident de la FAO quitte le pays avec un bilan satisfaisant

Isaias Angue OBAMA, Représentant Résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), quitte la Guinée, après six années et quatre mois de mission bien remplie pour une nouvelle affection au Burundi.

Cette mission a été couronnée de succès. OBAMA a réussi à obtenir pour la Guinée à travers la FAO, un financement de 5 millions de dollars de la Banque Mondiale pour assister les populations affectées par la Maladie à virus Ebola.

Sous son magistère, plusieurs projets ont été mis en œuvre avec des résultats à impact positif, tels que l'assistance matérielle à des mielleries villageoises en Haute et Moyenne, le développent des systèmes rizicoles durables et productifs pour accroitre la sécurité alimentaire, l'appui en intrants et équipements en faveur des communautés de pêcheurs impactés la Maladie à Virus Ebola, le renforcement de la performance des systèmes de production et de transformation du riz local en Guinée et le lancement à Kankan du projet de valorisation des produits forestiers non ligneux-cas du beurre de karité à Kankan ainsi que la validation du document de Stratégie de lutte contre la chenille urticante dans la Région de Boké.

A l'occasion de son départ de la Guinée, ses collaborateurs du système des nations unies ont organisé une ce vendredi 28 juillet 2017 une cérémonie d'aurevoir en son honneur.

Cette cérémonie a été présidée par le Représentant résident du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Louis Marie Bouaka, assurant l'intérim de la Coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies, Mme Séraphine Wakana.