Tunisie: La force tranquille

Le ticket des demis en poche, les coéquipiers de Khelil Chammam peuvent gérer encore mieux leur dernière sortie du groupe «C», demain, à 17h00 devant Al Hilal saoudien qui a préféré déléguer au tournoi arabe une formation nettement rajeunie, quasiment une équipe «B» et qui se trouve au pied du mur, ses deux points demeurant insuffisants pour empocher le billet des demis au titre de meilleur deuxième des trois poules.

Faouzi Benzarti peut ainsi continuer à faire tourner son effectif, peut-être même dans des proportions supérieures à ce qu'il avait fait avant-hier. En effet, lors de la victoire (2-0) contre Al-Merrikh, le coach «sang et or» a fait reposer au départ Talbi (relevé par Machani), Chaâlali (remplacé par Beguir) et Ben Youssef (relayé par Besseghaïer).

Ces trois remaniements ont permis aux nouveaux venus d'exprimer une qualité de jeu égale, voire supérieure à celle de ceux qu'ils venaient de remplacer. On ne le dira jamais assez : le champion de Tunisie tire sa force essentiellement de la profondeur de son banc et de la grande fiabilité des solutions de rechange dont dispose le staff technique.

Fraîcheur et rythme

Seule équipe du championnat arabe à aligner deux victoires consécutives, l'EST s'est montrée à des standards nettement supérieurs à ceux exprimés par les autres favoris, notamment les clubs locaux d'Al Ahly et d'Ezzamalek qui ont quelque part déçu, se débattant dans leur crise de jeu et de résultat. Et elle en garde sous la jambe, comme on dit, d'autant qu'elle n'a pas eu beaucoup à se déployer durant les 180 minutes jusque-là disputées.

Elle aura l'avantage inhérent aux clubs qui assurent leur qualification au bout de deux premiers matches de poule et qui peuvent par conséquent faire tourner leur effectif dans le dernier match devenu une simple formalité. Pouvoir souffler en plein tournoi demeure un privilège qui peut faire la différence avant les demis (et la finale, si affinité).

A fortiori à ce stade de la saison où la charge de travail de la phase préparatoire pèse énormément et fait perdre fraîcheur et rythme. D'ailleurs, dans le cas du champion de Tunisie 2017, on ne sait plus vraiment s'il faut parler de grosse fatigue accumulée par la succession des échéances et par le chevauchement de deux saisons sans la moindre possibilité de répit, au plutôt par la traditionnelle charge lourde de la préparation de la nouvelle saison.

Les gars de Bab Souika ont-il vraiment eu des vacances ? Quoi qu'il en soit, ils vont de l'avant, conscients de l'enjeu financier (déjà 200 mille dollars sont tombés dans l'escarcelle, la prime revenant aux demi-finalistes ; en attendant le gros lot, soit les 2,5 millions de dollars revenant au champion arabe).

Et d'avoir frappé un grand coup et marqué les esprits dans la perspective du quart de finale aller qui se jouera devant Al Ahly du Caire, justement au stade Borj El Arab d'Alexandrie où Ferjani Sassi et consorts profitent d'une rare opportunité de s'adapter à cette enceinte et d'y prendre leurs repères.

Les joutes arabes se révèlent tout compte fait tout bénéfice pour les Espérantistes. Malgré toutes les réserves et les appréhensions.