Tunisie: Liaisons dangereuses

Multiforme, même. Toutefois et en dépit des apparences, des considérations des uns et des autres, un match de football n'a rien de politique. Dans tous les cas, l'amour du jeu est toujours de la partie.

Quoi de plus politique que le football ? Souvent, les grandes victoires et les grandes consécrations provoquent un flot de réactions politiques aussi intenses que prolifiques.

Cependant, le sport le plus populaire est devenu plus qu'un simple loisir, plus qu'une simple passion. Victime de son succès, il est récupéré et instrumentalisé par les politiques.

Il n'y a pas mieux comme tribune et vitrine politique qu'un sport fédérant la plus grande partie de la population.

Toutes ces interrogations censées normalement enrichir le débat tendent à conditionner à la fois les réalités politiques et sportives. Difficile de ne pas aimer le football lorsqu'on fait de la politique. Mais c'est aussi souvent par le foot que le scandale arrive et que les maux de la société surgissent.

Comment les politiques font-ils face au sport roi ? Comment s'en servent-ils dans l'exercice de leur pouvoir et avec quelle différence entre les gouvernants et l'opposition? De quel pouvoir dispose le football dans notre vie publique ?

